Va a correre e viene aggredita dai lupi: era entrata in un’area protetta dello zoo safari È accaduto stamattina allo zoo di Thoiry, vicino a Parigi. La donna è in gravi condizioni, con ferite “al collo, al polpaccio e alla schiena ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Una donna di 37 anni è stata gravemente ferita stamattina dopo che alcuni lupi dello zoo di Thoiry, vicino a Parigi, l'hanno assalita in una zona vietata ai visitatori. L'aggressione, stando a quanto riferito dalla procuratrice della Repubblica di Versailles, Maryvonne Caillibotte, è avvenuta intorno alle 9. La donna è in gravi condizioni, con ferite "al collo, al polpaccio e alla schiena ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso".

Secondo la ricostruzione, la vittima, dopo aver dormito in un hotel del parco con la famiglia, è uscita per fare jogging. Secondo la procuratrice, "si è ritrovata nello ‘spazio safari', riservato alle auto". Lì, tre lupi l'hanno aggredita. "Non siamo in grado di sapere – ha continuato la magistrata – se è lei che si è sbagliata o se i cartelli di indicazione non erano ben segnalati". I sanitari sono "intervenuti molto rapidamente", ha continuato la procuratrice, e gli animali sono stati allontanati.

I tre lupi rimangono nella zona safari. L'area in cui è avvenuta l'aggressione, chiusa per alcune ore per consentire l'intervento dei servizi di emergenza e degli inquirenti ai fini delle indagini, è stata riaperta a metà mattinata.

Il branco di lupi dello zoo di Thoiry è guidato da una femmina e da un maschio dominante, ed è composto da almeno altri quattro lupi nati nel 2022. Da due anni, il parco zoologico di Thoiry propone notti nelle “tane”, a stretto contatto con lupi e orsi. Dall'autunno scorso sono disponibili anche lodge con vista sulla pianura degli elefanti, esperienze assolutamente sicure purché non vengano invasi gli spazi frequentati esclusivamente dagli animali. Sul cas è stata aperta un'inchiesta con l'ipotesi di reato di lesioni non intenzionali; le indagini sono state affidate alla brigata della gendarmeria di Mantes-la-Jolie.