USA, uomo stermina la famiglia durante una partita di hockey su ghiaccio poi si suicida

È di tre morti e tre feriti attualmente ricoverati in gravi condizioni il bilancio dell'ennesima sparatoria di massa negli Stati Uniti avvenuta alla Dennis M. Lynch Arena di Pawtucket, a Rhode Island, mentre era in corso una partita di hockey giovanile. Tra le vittime vi è anche l’assalitore, Robert Dorgan, 56 anni, identificato dalla polizia anche con il nome femminile di Roberta Esposito.

Stando a quanto ricostruito dal capo della polizia locale, Tina Goncalves, l’attacco sarebbe stato un atto mirato nato da una disputa familiare. Dorgan, padre di uno studente della North Providence High School che stava giocando a hockey, in un primo momento si è seduto nel settore della squadra di casa per poi spostarsi in prima fila e aprire il fuoco contro quattro membri della sua famiglia e un amico.

Gli istanti nei quali Robert Dorgan ha commesso la strage dono stati trasmessi dalla diretta streaming del match. Nel video si avvertono tredici esplosioni in rapida successione nell'arco di una manciata di secondi. Poco dopo si sente un ultimo colpo isolato: quello con cui Dorgan si è suicidato sulle gradinate. Le immagini mostrano il panico tra giocatori e spettatori che fuggono verso le uscite gridando terrorizzati e chiedendo aiuto.

Un importante dettaglio è emerso dalle testimonianze delle ultime ore: il bilancio delle vittime avrebbe potuto essere molto più alto se non fosse stato per l'intervento di un presente, un uomo seduto sulle gradinate, forse parente di uno dei giovani atleti, che si è scagliato contro l'assalitore nel tentativo di disarmarlo, contribuendo a interrompere la sequenza di fuoco e a isolare il killer prima dell'epilogo fatale.

Tra i morti figurerebbero la madre del figlio di Dorgan e un fratello dell'uomo, deceduto dopo il trasporto in ospedale. Una donna, che si è identificata come figlia dell'attentatore alla polizia, ha confermato ai media che il padre soffriva di gravi disturbi psichici. Gli investigatori hanno intanto escluso l’ipotesi di terrorismo e stanno continuando a interrogare i testimoni e a esaminare i filmati della Lynch Arena.