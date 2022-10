Usa, tre adolescenti rubano una Maserati e si schiantano davanti a un negozio: un morto e due feriti Tre adolescenti hanno rubato una Maserati parcheggiata in un viale di St. Petersburg, in Florida, ma si sono schiantati durante la fuga: Mario Panilla, 15 anni, è morto sul colpo. Keondrick Lang e Malachi Daniels, di 15 e 16 anni, sono ricoverati in gravi condizioni.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Fonte: Twitter

L'avevano trovata aperta e con le chiavi inserite all'interno. Dopo aver aperto la portiera, tre adolescenti ci sono saltati dentro e sono schizzati via a tutta velocità.

Così Keondrick Lang, Mario Bonilla e Malachi Daniels, tra i 15 e i 16 anni, hanno rubato una Maserati lasciata incustodita dal proprietario in un vialetto di St. Petersburg, in Florida.

Ma la fuga del terzetto è durata poco: Lang, il quindicenne alla guida, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata davanti a un minimarket poco distante.

Bonilla è morto nello schianto. Lang e Daniels, invece, sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni: secondo le autorità, il primo dovrebbe cavarsela mentre il secondo sta lottando tra la vita e la morte. La Maserati è andata distrutta completamente. Il fatto è avvenuto intorno alle 3.20 della mattina di ieri.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dallo sceriffo della Contea di Pinellas, Bob Gualtieri, durante un punto stampa vicino al luogo dello schianto.

Stando a quanto emerso, alcuni agenti presenti sul posto avrebbero cercato di fermare i tre giovani prima della fuga, senza successo. I poliziotti si trovavano casualmente sul posto per arrestare un'altra persona residente in zona, sospettata di furto con scasso.

Secondo Gualtieri, Lang avrebbe aperto la portiera della macchina avendo cura di non lasciare impronte sulla maniglia, avvolgendo la mano nella maglietta.

La scena è stata però notata da un'unità di polizia a bordo di un elicottero, che ha subito avvisato i colleghi a terra. L'elicottero ha seguito il veicolo in fuga fino allo schianto. Secondo quanto riporta un comunicato stampa delle autorità, la Maserati rubata ha raggiunto una velocità di quasi 130 Km/h, prima di colpire un marciapiede e ribaltarsi.

Davanti ai microfoni dei media locali, Gualtieri ha riferito anche che i tre giovanissimi sarebbero usciti di nascosto dai genitori, i quali credevano che stessero dormendo.

"Si può solo immaginare l'angoscia di quei genitori quando abbiamo bussato alla loro porta e abbiamo detto loro che uno dei loro figli è morto – ha detto lo sceriffo -. Questi erano ragazzini, dei conducenti inesperti. Senza nessuna patente di guida".

Sempre durante il punto stampa, è emerso che i tre giovani non avevano precedenti penali. Tuttavia, i tre erano già stati fermati dagli agenti una volta in passato, mentre camminavano insieme in un vialetto di Kenneth City, alle prime luci dell'alba. In quell'occasione, erano stati semplicemente rimandati a casa dai genitori. Senza che accadesse alcuna tragedia.