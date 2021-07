Usa, sparatoria a Washington: uccisa bambina di sei anni, cinque persone ferite Non è stato ancora arrestato nessun sospetto che ha preso parte alla sparatoria avvenuta venerdì sera a Washington negli Usa. Drammatico il bilancio: una bambina è morta e cinque persone sono rimaste ferite. La piccola, di soli sei anni, è giunta in ospedale in condizioni critiche dove è morta poco dopo.

Non ce l'ha fatta la bambina di sei anni colpita da uno dei proiettili esplosi durante una sparatoria a Washington. La piccola è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale così come comunicato dal capo dell'assistente esecutivo del dipartimento di polizia metropolitana, Ashan Benedict, intervenuto sul posto dopo l'allarme lanciato da alcuni testimoni.

Feriti tre uomini e due donne

Gli agenti di polizia hanno raggiunto la parte sud-est del distretto di Washington DC intorno alle 23 di venerdì sera quando sono stati uditi degli spari provenire proprio da quella zona. È qui che hanno trovato un gruppo intento a sparare verso altre persone. Cinque le persone raggiunte dai proiettili, si tratta di tre uomini e due donne che sono stati trasportati in ospedale, con loro anche una bambina di sei anni le cui condizioni però si sono rivelate subito gravi. La piccola è morta poco dopo l'arrivo in pronto soccorso mentre i cinque feriti non risultano essere in pericolo di vita.

L'appello del capo della polizia: Chi sa o ha visto qualcosa, parli

Il capo della polizia della capitale statunitense ha spiegato che al momento non è stato ancora arrestato nessun sospetto. "C'è ancora troppa violenza armata in questa città", ha aggiunto Benedict, che ha chiesto a chiunque abbia visto qualcosa di aiutare la polizia a identificare eventuali sospetti mentre le autorità continuano a indagare.