USA, sparatoria a Philadelphia: colpi in mezzo alla folla durante la festa per la fine del Ramadan Diverse persone sono state colpite a Philadelphia in un evento che segnava la fine del Ramadan: lo riferisce Fox citando fonti di polizia. Ci sarebbero almeno cinque feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Sparatoria nel primo pomeriggio di oggi in mezzo ad una grande folla a Philadelphia. Almeno cinque persone sarebbero rimaste ferite da colpi di arma da fuoco

Lo riporta Fox, riferendo che la polizia è intervenuta tra la 47th Street e Wyalusing Avenue intorno alle 14:30 (le 20.30 in Italia) per rispondere durante un evento dell'Eid al-Fitr, la festa musulmana per la fine del Ramadan, nella zona ovest della città americana nello Stato della Pennsylvania.

La scuola elementare di Blankenburg si trova nelle vicinanze della sparatoria, anche se l'istituto oggi è rimasto chiuso. Nella zona ha sede anche la Philadelphia Masjid, una moschea locale. Al momento della sparatoria nell'edificio religioso si stava svolgendo un evento.

IN AGGIORNAMENTO