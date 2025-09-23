Usa, si sveglia e trova i due figli morti nell’auto al sole: “Erano in casa quando sono andata a dormire”

A rinvenire i corpi senza vita dei piccoli di 3 e 6 anni è stata la stessa donna di 28 anni che poi ha chiamato la polizia. La donna ha detto di averli lasciati in casa andando a dormire ma di non averli trovati al risveglio alcune ore dopo.

Una giovane madre di 28 anni è stata arrestata dalla polizia in Texas, in Usa, dopo che i due figlioletti sono stati trovati morti nell’auto di famiglia parcheggiata al sole fuori casa. “Erano in casa quando sono andata a dormire” ha sostenuto la madre dei due piccoli, una bambina di 3 anni e un bambino di 6 anni. Per la polizia però nel suo racconto ci sono molte incongruenze e ha deciso di arrestare la donna per omicidio colposo.

A rinvenire i corpi senza vita dei piccoli è stata la stessa donna che poi ha chiamato la polizia. La tragedia sabato scorso quando gli agenti sono intervenuti nell’abitazione di famiglia nella contea di Bexar intorno alle 15 dopo la segnalazione di bambini privi di sensi in un'auto surriscaldata al sole. Un agente intervenuto sul posto ha tentato di salvare i bimbi con manovre salvavita, tra cui la rianimazione cardiopolmonare, fino all'arrivo dei soccorsi ma ogni sforzo si è rivelato vano. I sanitari ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto tra lo strazio della madre.

Interpellata dagli agenti, la 28enne ha raccontato di aver visto i figli vivi l'ultima volta alle 10 del mattino dello stesso giorno, quando è tornata a casa, affermando però che erano nell’abitazione. La donna ha detto che poi è andata a dormire ma al suo risveglio, nel primo pomeriggio, non li ha più trovati in casa. Quando è andata a cercarli fuori, li ha ritrovati in macchina senza sensi e li ha portati in casa.

"Qualcosa non torna in questo caso, ci sono alcune incongruenze" ha dichiarato lo sceriffo che si sta occupando del caso, spiegando che “I due bambini deceduti a un certo punto sono stati portati in casa" prima dell'arrivo degli agenti. "Al momento la madre sta collaborando con noi, quindi speriamo che, parlando, si possa fare un po' più di luce sulla situazione", ha aggiunto. Si attende ora l'autopsia che potrà chiarire l'esatta causa di morte. La polizia ha interessato i servizi di protezione dell'infanzia e ha invitato i vicini e chiunque abbia informazioni sul caso a contattare l'ufficio dello sceriffo.