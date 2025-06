video suggerito

Usa, nasconde fucile d’assalto in camera del figlio di 9 anni: bimbo spara e uccide la sorellina di 5 anni La terribile tragedia si è consumata martedì sera nella zona sud di Phoenix, nello stato dell’Arizona, in Usa, dove il padre dei piccoli è stato infine arrestato. “L’indagato ha portato un’arma in una casa con dei bambini. Non un’arma qualsiasi, era un fucile d’assalto. L’ha tenuta nella camera da letto del figlio di nove anni” hanno spiegato gli inquirenti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un bambino di 9 anni ha sparato e ha ucciso accidentalmente la sorellina di 5 anni nella casa di famiglia dopo aver trovato e impugnato un fucile d’assalto che il padre aveva nascosto nella sua cameretta, carico. La terribile tragedia si è consumata martedì sera nella zona sud di Phoenix, nello stato dell’Arizona, in Usa, dove il genitore è stato infine arrestato.

La polizia locale ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata di emergenza per una persona ferita poco dopo le 21 del 3 giugno scorso ma di aver trovato sul posto una bambina di 5 anni gravemente ferita da colpi di arma da fuoco. Nonostante l’intervento dei soccorsi medici, per la piccola purtroppo non c’è stato nulla da fare. La bambina è stata portata prima al vicino ospedale e poi trasportata in ambulanza al centro traumatologico ma è morta poco dopo in ospedale a causa delle ferite riportate.

Le indagini immediate hanno portato alla luce una dinamica terribile: a sparare è stato il fratello di 9 anni della vittima che non avrebbe mai dovuto avere accesso all’arma ma che invece ha potuto impugnarla e colpire accidentalmente la sorellina uccidendola.

Gli investigatori hanno scoperto infine che il fucile utilizzato apparteneva al 33enne Irvin Ramos-Jimenez, il padre dei bambini, che è stato successivamente arrestato e portato in carcere. Durante l'udienza di convalida, i pubblici ministeri hanno chiesto a un giudice della contea di Maricopa una cauzione di 250mila dollari.

"Questo non è un semplice caso di un imputato in possesso di un'arma da fuoco. L’indagato ha portato un'arma in una casa con dei bambini. Non un'arma qualsiasi, era un fucile d'assalto. L'ha tenuta nella camera da letto del figlio di nove anni. Se quest'arma non fosse stata in casa, non avremmo avuto l'esito che abbiamo avuto", ha dichiarato in aula il pubblico ministero. Il giudice però ha rilasciato Ramos-Jimenez sulla parola imponendogli solo di non avere alcun contatto con i testimoni.