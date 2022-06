USA: la mamma sta litigando, bimba di 10 anni prende una pistola e uccide l’altra donna: arrestata “Non avresti dovuto fare casini con mia madre!” ha gridato la ragazzina dopo aver sparato alla donna che litigava con la genitrice, Lakrisha S. Isaac che ora deve affrontare molteplici accuse.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina di 10 anni è accusata di omicidio dalla polizia di Orlando, in Florida: avrebbe sparato e ucciso una donna che stava litigando con sua madre lo scorso 30 maggio, durante il Memorial Day (il giorno nel quale negli Stati Uniti d'America si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre, rendendo loro omaggio). L'affiliata della NBC WESH ha riferito che la ragazzina è stata presa in custodia martedì 7 giugno ed è stata accusata di omicidio di secondo grado. Non è stata identificata a causa della sua età.

L'incidente è avvenuto prima della mezzanotte del 30 maggio al Windsor Cove Apartments di Orlando. La madre della ragazza, Lakrisha S. Isaac, e la donna che è stata successivamente uccisa avrebbe litigato prima verbalmente poi fisicamente durante un barbecue, ha riferito WESH. Ad un certo punto, la Isaac è stata vista togliersi lo zaino e darlo a sua figlia, secondo la polizia. I testimoni hanno visto la bambina di 10 anni frugare all'interno e poi hanno sentito uno sparo. La vittima sarebbe stata colpita alla testa. "Non avresti dovuto fare casino con mia madre!" avrebbe urlato la piccola.

Sia la madre che la figlia sono state prese in custodia in quel momento. Lakrisha S. Isaac deve affrontare molteplici accuse, tra cui omicidio colposo per negligenza colposa, negligenza di minori e aggressione aggravata con un'arma da fuoco, secondo i registri della prigione di Orange County.