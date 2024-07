USA, invasione di libellule in spiaggia, i bagnanti: “Erano a milioni. Mai vista un cosa del genere” Un enorme sciame di libellule ha invaso una spiaggia di Westerly, in Rhode Island, negli USA. In molti si sono spaventati e sono fuggiti. Altri però sono rimasti semplicemente sorpresi da uno “di quegli spettacoli della natura che vedi raramente” ha detto uno dei presenti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Una giornata spensierata al mare si è trasformata in un incubo ad occhi aperti (con tanto di riferimenti apocalittici) per i bagnati di una spiaggia del Rhode Island, negli USA: un'invasione di cavallette li ha sorpresi costringendoli alla fuga.

Nei video circolati sui social si intuisce chiaramente come l"esercito' di insetti abbia scatenato il panico tra i presenti. Secondo Helene Dombrowski, al suo arrivo intorno alle 9.30 sulla spiaggia statale di Misquamicut a Westerly, c'erano “centinaia” di libellule. Nel giro di qualche ora, intorno a mezzogiorno, “milioni” di insetti “volavano molto velocemente” tra i bagnanti terrorizzati.

“Santo cielo. Guardate questo, oh mio Dio”, esclama la 52enne mentre riprende la scena col proprio telefonino. “Guardate lo sciame qui. Non ho mai visto niente del genere in vita mia”, dice ancora. Nel video si sentono bambini urlare mentre provano a scacciare gli insetti che sferzando l'aria. "È pazzesco", dice ancora la donna.

Non tutti però si sono fatti prendere dal panico. Alcuni hanno accolto quasi con entusiasmo la caotica ‘invasione‘. "È stato uno di quegli spettacoli della natura che vedi raramente, quindi ero davvero felice", ha detto Mark Stickney al The Boston Globe.

Anche la stessa Dombrowski, che sostiene come la presenza dello sciame più grande sia durata non più di cinque minuti, ha aggiunto: "Ho pensato che fosse meraviglioso. Sono stata molto fortunata a viverlo. Non ho mai visto niente del genere. Forse qualche decina di libellule alla volta, ma mai in quella quantità".

Eventi come quello in Rhode Island possono verificarsi soprattutto nei mesi estivi, quando gli insetti si riproducono, ha riferito l'emittente WBUR. Sebbene uno sciame possa sembrare spaventoso, gli esperti affermano che le libellule non rappresentano alcuna minaccia per gli esseri umani. E anzi sono anche molto ‘utili': sono infatti ghiotte di zanzare.