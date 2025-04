video suggerito

Anziana usa per decenni una pietra d’ambra come fermaporte: aveva un valore di 1 milione di euro Un’anziana ha usato una pietra d’ambra da 3,5 chili come fermaporta per anni prima che un parente si accorgesse del valore dell’oggetto. La pietra, venduta allo Stato romeno, aveva un valore di circa un milione di euro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'anziana ha usato per anni una pietra d'ambra di 3,5 chili come fermaporte: la donna, morta nel 1991 e residente a Bucarest, non aveva idea di avere tra le mani un blocco di resina fossile da valore stimato di un milione di euro. La pietra è ora conservata al museo di Buzau, a poco più di 100 km a Nord Est della capitale.

A segnalare l'esistenza del blocco d'ambra è stato un parente della proprietaria originale. La storia è stata raccontata in prima battuta da El Paìs che ha intervistato Daniel Costache, direttore del museo che oggi ha esposto l'ambra. Secondo gli studiosi, il fossile avrebbe tra i 38 e i 70 milioni di anni e per gli "ultimi" anni della sua vita ha mantenuto la funzione di fermaporte nell'abitazione dell'anziana nel villaggio di Colti.

Agli occhi della donna si trattava di una semplice roccia, anche se di bell'aspetto e certamente solida e pesante quanto basta per non far sbattere la porta sospinta dal vento. Tutto questo fino alla morte dell'anziana, avvenuta nel 1991. La casa appartenuta alla signora è stata trasmessa in eredità a un parente che ha effettuato un sopralluogo nell'abitazione nel settembre 2024. Solo in quel momento, l'uomo avrebbe notato la roccia, evidentemente più preziosa di un semplice fermaporte. Per questo motivo ha deciso di venderla allo Stato romeno, ottenendo in cambio un prezzo andato ben oltre le aspettative: circa un milione di euro.

La roccia è sopravvissuta a una serie di "sfortunati eventi": alcuni ladri entrarono nella casa dell'anziana mentre il blocco d'ambra aveva ancora la "funzione" di fermaporte. I malviventi portarono via oggetti di poco valore senza rendersi conto dei 3,5 chili di ambra che stavano reggendo la porta all'altezza dei loro piedi.

La Romania è uno dei paesi con i più grandi giacimenti di ambra al mondo e il distretto di Buzau è noto per la presenza di questa pietra semipreziosa. La zona ospita una vera e propria riserva naturale dove sono state scoperte varie pepite d’ambra di notevole valore in almeno 160 tonalità di colori prevalentemente scuri, dal rosso al nero.