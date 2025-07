USA: il boato, la ruota staccato e l’incendio, aereo evacuato durante il decollo a Denver

Attimi di panico a bordo del volo American Airlines AA3023, in partenza ieri dall’Aeroporto Internazionale di Denver con destinazione Miami. Poco prima del decollo, un guasto tecnico ha costretto il pilota a interrompere la manovra e procedere con l’evacuazione d’emergenza. Fortunatamente, tutti i 173 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Denver, l’incidente si è verificato mentre il Boeing 737 MAX 8 si trovava ancora sulla pista. Un passeggero, Mark Tsurkis, residente tra Miami e Colorado Springs, ha raccontato i momenti di paura vissuti a bordo: "Durante l’accelerazione abbiamo sentito un forte boato. Ho subito pensato che non fosse un buon segno. Poco dopo, mentre l’aereo rallentava, abbiamo visto una ruota staccarsi e passare accanto al velivolo".

American Airlines ha confermato che si è trattato di un problema di manutenzione a uno degli pneumatici, precisando che l’aereo è stato immediatamente ritirato dal servizio per consentire le ispezioni del team tecnico. Tsurkis ha aggiunto che il pilota ha prontamente fermato l’aereo e, nel giro di un minuto, i passeggeri hanno iniziato a notare del fumo proveniente dalla parte posteriore dell’aeromobile. È scattata così l’evacuazione d’emergenza, con l’apertura degli scivoli gonfiabili. Alcuni passeggeri, nel tentativo di portare con sé i bagagli, sono caduti durante la discesa.

Un video pubblicato da Tsurkis sulla sua pagina Instagram mostra chiaramente la scena: il fumo che si alza dal retro dell’aereo e le persone che scivolano rapidamente fuori dal velivolo. Il bilancio è stato fortunatamente lieve: cinque persone sono state controllate sul posto per leggere contusioni e graffi, mentre una sesta è stata trasportata in ospedale per un infortunio minore. "È stato un brutto momento, ma siamo stati davvero fortunati. Se fosse successo dieci secondi dopo, mentre eravamo già in volo, le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori", ha commentato ancora Tsurkis, lodando la prontezza dell’equipaggio.

American Airlines ha organizzato un volo sostitutivo per i passeggeri diretti a Miami. Secondo quanto riferito, il decollo previsto per le 13:12 locali è stato ritardato di diverse ore, e Tsurkis ha dichiarato che probabilmente sarebbe atterrato in Florida intorno alle 2 del mattino.