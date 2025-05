Usa, i Dem postano un meme contro Musk ma l’audio è una bestemmia in italiano L’account ufficiale dei Democratici degli Stati Uniti ha postato su Tiktok un meme che prende in giro Elon Musk per il suo passo indietro dal Doge, il dipartimento che Trump gli aveva di fatto assegnato. I Dem hanno usato un audio virale nelle ultime settimane, che contiene una bestemmia in italiano. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Trump ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un meme con un audio virale, che contiene una bestemmia in italiano, è stato pubblicato dal profilo ufficiale di uno dei due principali partiti degli Stati Uniti. "Nooo, noooo, la polizia noo, por** d**", recita una voce generata dall'intelligenza artificiale, mentre una musica triste e distorta suona in sottofondo e immagini di Elon Musk scorrono sullo schermo.

Negli ultimi giorni ha fatto notizia il passo indietro di Musk, che ha detto che non dedicherà più tutto il suo tempo al Doge (il dipartimento di governo che Donald Trump gli aveva di fatto assegnato), ma solo "uno o due giorni a settimana". Molti l'hanno vista come una scelta legata al crollo del valore di Tesla, dove la situazione era diventata tesa.

Fatto sta che, dopo circa cento giorni di amministrazione Trump, il miliardario sudafricano ha deciso di mettere in secondo piano il suo impegno con il governo. E i critici di Musk ne hanno approfittato per attaccarlo, dato che solo pochi mesi fa lo stesso tycoon proclamava con entusiasmo i grandi risultati che Doge avrebbe raggiunto – mai suggerendo che sarebbe stato solo un impegno di alcune settimane.

Cosa vuol dire il meme su Musk e Doge

Come ormai è più o meno normale, oltre agli attacchi politici più ‘istituzionali' non sono mancati anche i meme contro Musk. In particolare sulle piattaforme social che i partiti usano per comunicare con i giovani, e dove quindi trovano più spazio i meme che seguono i trend virali rispetto alle prese di posizione ufficiali.

Così il profilo ufficiale del Partito Democratico, che ha poco meno di due milioni di follower, ha postato un meme che riguardava proprio l'addio di Musk. Prima si vedono due immagini del miliardario che annuncia sul suo profilo X (ex Twitter) l'inizio delle attività di Doge, con un finto distintivo, e che salta sul palco di evento elettorale. Poi il video mostra un'immagine di Musk circolata negli scorsi mesi e alterata digitalmente, in cui l'uomo ha una pancia molto grossa.

Al di là delle immagini, è l'audio che stupisce. Come detto, si sente una musica triste e distorta mentre una voce (con tutta probabilità generata da un sistema di intelligenza artificiale) recita in italiano "Nooo, noooo, la polizia noo", e poi dice una bestemmia.

Perché i Democratici Usa hanno usato una bestemmia in italiano

Si tratta di un audio diventato virale nelle ultime settimane, molto diffuso in relazione al trend del cosiddetto Brainrot italiano. Si tratta di meme attribuiti all'Italia – anche se la loro origine non è chiara – che sono diventati noti in tutto il mondo, popolati da personaggi inventati e riprodotti con l'intelligenza artificiale, che non hanno nessuna vera logica di fondi (uno squalo con tre scarpe, un coccodrillo con il corpo che è un aereo da bombardamento, un cammello il cui corpo è un frigorifero, e così via) e spesso hanno nomi che suonano italiani come Tralalero tralalà, Bombardilo Crocodilo e Frigo Camelo.

Di recente poi ha preso piede un trend aggiuntivo, che mostra questi stessi personaggi mentre vengono arrestati dalla polizia. Proprio sotto questi video viene spesso utilizzato l'audio in questione, che contiene una bestemmia e alcune imprecazioni in italiano. I Democratici statunitensi, dato che l'audio è virale, l'hanno utilizzato nel meme su Musk. Ma evidentemente non si sono curati di controllare cosa dicesse esattamente la voce.