USA, ex guardia costiera condannata per l’uccisione di un uomo conosciuto su OnlyFans

La giustizia americana ha emesso il verdetto finale per uno dei casi criminali più discussi dell'ultimo anno nello stato dell'Ohio. Chelsea Perkins, 35 anni, ex membro della Guardia Costiera diventata modella di OnlyFans con il nome d'arte "Selena Savage", è stata condannata a 22 anni e mezzo di reclusione per l'omicidio di Matthew Dunmire.

Il delitto risale al maggio scorso, quando i due si incontrarono dopo aver stabilito un contatto attraverso i social network. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la coppia trascorse inizialmente del tempo insieme in un appartamento in affitto, prima che l'incontro si trasformasse in tragedia.

L'omicidio si consumò nel Parco Nazionale della Valle di Cuyahoga, area boschiva del nord Ohio, dove Perkins sparò alla vittima con una pistola calibro 9 millimetri, colpendolo fatalmente alla schiena. Le indagini condussero rapidamente gli agenti all'abitazione della donna, dove furono sequestrate diverse armi da fuoco e rinvenute prove cruciali, tra cui tracce di DNA sull'arma del delitto e un inquietante biglietto che faceva riferimento al suicidio della vittima.

Il movente emerso durante il processo ha contribuito a una riduzione della pena. Nel 2017, Perkins aveva denunciato Dunmire per violenza sessuale, accusa che tuttavia non era stata provata dalle autorità competenti. Il tribunale ha riconosciuto la vendetta come principale causa scatenante del crimine.

Il giudice Solomon Oliver Jr ha stabilito che, oltre alla detenzione, l'imputata dovrà scontare cinque anni di libertà vigilata al termine della pena carceraria. Rimane ancora da definire l'entità del risarcimento che Perkins dovrà corrispondere ai familiari di Dunmire.