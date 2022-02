USA, esplodono gomme di un Boeing durante il decollo: paura per 142 passeggeri Un Boeing 737/800 del vettore aereo American Airlines è stato costretto a interrompere le operazioni di decollo dall’aeroporto “John Fitzgerald Kennedy” di New York, negli Stati Uniti, a causa dell’esplosione di due pneumatici.

A cura di Davide Falcioni

