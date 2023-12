USA, donna arrestata per aver picchiato il suo fidanzato con un albero di Natale Miracle Rivera deve rispondere dell’accusa di violenza domestica in relazione all’aggressione con un albero di Natale nei confronti del suo fidanzato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna statunitense della Florida è stata tratta in arresto dopo aver presumibilmente colpito ripetutamente il suo fidanzato con un albero di Natale durante una lite. Stando a quanto reso noto dalla polizia la ventenne Miracle Rivera deve rispondere dell'accusa di violenza domestica in relazione all'aggressione, avvenuta intorno alle 3:30 di notte della vigilia di Natale.

Miracle Rivera e il suo compagno, 24 anni, hanno avuto un alterco verbale nella loro casa di St. Petersburg, in Florida, a causa della presunta infedeltà del giovane uomo. I toni della discussione ben presto si sarebbero alzati al punto tale che a un certo punto la ragazza ha inseguito l'uomo per poi colpirlo ripetutamente con un albero di Natale mentre lui era seduto su un divano. Le conseguenze dell'aggressione non sono state comunque gravi: la vittima ha riportato ferite lievi sul busto e sulle braccia. Molto peggio è andata a Miracle Rivera: dopo essere stata denunciata è stata processata per direttissima e arrestata, quindi liberata dopo un pagamento di una salata cauzione.