Usa, coppia convocata in Tribunale abbandona il figlio neonato e va via: “Lo avrebbero preso comunque”

La coppia è stata arrestata dalla polizia in Missouri: ha abbandonato il neonato in Tribunale dove era stata convocata dai servizi sociali per un controllo. Ora i genitori del piccolo rischiano entrambi una condanna per abbandono di minore.

Convocati in tribunale in Missouri per un controllo da parte dei servizi sociali, due genitori statunitensi si sono presentati nel giorno indicato ma hanno pensato di abbandonare il figlioletto neonato sul posto e andarsene via. “Lo avrebbero preso comunque" hanno spiegato i due ai poliziotti che li hanno rintracciati alcune ore dopo.

Il singolare episodio è avvenuto la scorsa settimana negli uffici del tribunale di Chillicothe dove la coppia era stata convocata per un controllo antidroga da un investigatore del Dipartimento dei servizi sociali del Missouri. Gli addetti della divisione per l'infanzia, infatti, avevano già nel mirino i due trentenni, noti per problemi di dipendenza, ma nessuno si aspettava una decisione così infelice.

Il giorno del controllo hanno portato con loro il bimbo anche se non era necessario e si sono sottoposti entrambi a un test antidroga, poi risultato negativo per lui e positivo per lei, ma subito dopo hanno lasciato il piccolo sul posto, senza vestiti, cibo o altre cure, e sono andati via dal Tribunale. Una decisione che però gli è costata molto cara visto che sono stati rintracciati e arrestati con l’accusa grave di abbandono di minori.

Secondo i servizi sociali, per il benessere del minore, per la famiglia era stato predisposto un "piano di sicurezza", che prevedeva l’affidamento del piccolo a un parente mentre i genitori partecipavano a un programma di disintossicazione, ma loro hanno rifiutato. Gli agenti hanno localizzato i due lo stesso giorno in un centro medico, dove sono stati fermati e arrestati alcune ore dopo.

Davanti alla polizia che li ha interrogati sul gesto, hanno dichiarato che "nessuna delle opzioni" fornite dal tribunale per la situazione del bimbo "era praticabile". “Per come la vediamo noi, lo avrebbero preso comunque” hanno spiegato. Se condannati ora rischiano fino a 7 anni di carcere.