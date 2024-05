video suggerito

USA, blocco di ghiaccio si stacca dall’aereo in volo: colpisce una fattoria e uccide una capra I fatti sono avvenuti lunedì scorso ad Eagle Mountain, nella contea di Utah, negli USA. La coltivatrice ha chiesto spiegazioni alla Federal Aviation Administration (FAA) e al vicino aeroporto internazionale di Salt Lake City. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un blocco di ghiaccio che si è staccato da un aereo ha centrato in pieno un capannone in una fattoria, finendo per uccidere la capra domestica di una famiglia nello Stato USA dello Utah. Il singolare incidente è avvenuto intorno alle 9.30 di lunedì 6 maggio mentre Cassidy Lewis si trovava nella sua casa a Eagle Mountain, nella contea di Utah.

La donna ha raccontato tutto all'emittente locale KUTV. Dopo aver sentito un "forte scoppio" che ha fatto "tremare tutta la sua casa", si è precipitato fuori e ha visto subito i suoi animali in stato di choc. "I galli stavano impazzendo, i cavalli stavano impazzendo", ha detto Cassidy. La coltivatrice si è poi accorta di quel grande buco sul tetto di un capannone dove teneva le sue capre. Uno degli animali era ferito e sanguinava.

Sul terreno c'erano pezzi di ghiaccio. "Era un blocco delle dimensioni di un pallone da basket", ha aggiunto. Inizialmente era confuso e pensava che potesse essere stata un'esplosione. Ma le forze dell'ordine arrivate hanno trovato una sola spiegazione plausibile: il ghiaccio si era staccato da un aereo finendo sulla proprietà di Cassidy Lewis. "Mi hanno detto che siamo al di sotto di una traiettoria di volo e che avrebbe potuto trattarsi di ghiaccio proveniente da un aereo. Non avevo idea che potesse accadere qualcosa di simile", ha ammesso.

Leggi anche Assistente di volo fissa iPhone al copriwater in aereo: filmate cinque minorenni mentre vanno in bagno

La donna ha portato la sua capra da un veterinario, ma lo specialista non ha potuto far nulla per salvarla. L'animale è stato soppresso.

Cassidy ha contattato la Federal Aviation Administration (FAA) e l‘aeroporto internazionale di Salt Lake City chiedendo loro di indagare sull'incidente. "Onestamente, ora ogni volta che sento passare un aereo, mi sento un po' nervosa perché penso che possa accadere di nuovo", ha detto. "A quanto pare siamo stati solo molto sfortunati…"