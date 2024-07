In aereo scambia il portellone d’emergenza per il bagno e lo apre, volo annullato: “Era la prima volta”

video suggerito

Ha scambiato il portellone dell'areo su cui viaggiava per il bagno, così l'ha aperto e il volo è stato annullato: è successo giovedì scorso sull'Air China 2754, in partenza da Quzhou e diretto Chengdu, che non è mai decollato.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Ha scambiato il portellone dell'areo su cui viaggiava per il bagno, così l'ha aperto e il volo è stato annullato. L'incredibile vicenda si è verificata giovedì scorso sull'Air China 2754, in partenza da Quzhou e diretto Chengdu e che non è mai decollato, perché tutto ciò è avvenuto mentre il velivolo era ancora a terra.

Una passeggera al suo primo volo, nel tentativo di cercare il bagno, ha invece aperto per sbaglio il portellone di sicurezza secondo quanto riportato da diversi quotidiani locali e internazionali. Sui social circola anche l'immagine dell'Airbus A319 fermo sulla pista dell'aeroporto di Quzhou, con lo scivolo di emergenza aperto.

Non solo il volo è stato annullato ma la passeggera è stata anche multata, per un totale di 22mila sterline (pari a poco più di 26mila euro), dal momento che in Cina è illegale aprire la porta di uscita di un aereo senza autorizzazione. "La signora era al suo primo volo. Era disperata – ha raccontato un passeggero – quando la polizia le ha detto che avrebbe potuto dover pagare i danni". Gli altri passeggeri sono stati trasferiti in hotel e risarciti del mancato volo dalla compagnia aerea.

Il quotidiano Chongqing Morning Post in particolare ha riferito che i passeggeri, inclusa la donna, sono stati trasferiti in albergo da Air China e hanno ricevuto 50 euro a titolo di risarcimento dopo che il volo è stato cancellato.