Ruota si stacca dal tir sull'autostrada, vola nell'altra carreggiata e colpisce e uccide automobilista La tragedia nel tratto veneziano della A4 tra lo svincolo di Roncade Meolo e l'allaccio A4/A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova. Lo pneumatico è letteralmente volato sopra le barriere centrali dell'autostrada, invadendo la carreggiata opposta di marcia dove ha centrato una utilitaria in transito uccidendo la conducente.

A cura di Antonio Palma

Una ruota che si stacca improvvisamente da un camion in transito lungo l’autostrada, vola a velocità elevata nell’altra carreggiata e colpisce in pieno una vettura di passaggio uccidendo la donna al volante. È la terribile dinamica di un tragico incidente che si è consumato ieri nel tratto veneziano della A4 e costato la vita a una donna di cittadinanza austriaca al volante del mezzo leggero.

Il gravissimo episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, poco dopo le ore 18.15, nel tratto tra lo svincolo di Roncade Meolo e l’allaccio A4/A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova. Per motivi ancora da accertare, un tir in transito lungo la carreggiata in direzione Trieste ha perso improvvisamente lo pneumatico posteriore sinistro che, dopo aver rotolato per alcuni metri, è letteralmente volato sopra le barriere centrali invadendo la carreggiata opposta di marcia.

Proprio in quel momento purtroppo sopraggiungeva la vettura della donna che non ha potuto evitare la ruota ed è stata colpita in pieno. Lo pneumatico ha impattato sul lato conducente distruggendo il parabrezza dell’utilitaria. La donna ha perso il controllo del veicolo, ha sbandato e si è poi schiantata contro la barriera laterale destra della carreggiata in direzione Venezia.

Per la donna purtroppo inutili i successivi soccorsi da parte del Suem 118, intervenuto sul posto con i vigili del fuoco, la polizia stradale e i mezzi il personale dell’autostrada. I Vigili del fuoco, con una squadra arrivata da San Donà, hanno dovuto mettere in sicurezza l’auto colpita dalla ruota e poi hanno estratto la conducente dalle lamiere contorte dell’abitacolo. La donna è stata affidata ai sanitari ma era già morta. Dopo l’impatto con l’auto, la ruota del camion ha proseguito la sua corsa ed è stata ritrovata poi dai pompieri nei campi che costeggiano la carreggiata autostradale.