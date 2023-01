USA, bimbo di 2 anni ucciso da una sequoia che si è abbattuta sulla casa della famiglia Aeon Tocchini, appena due anni, è morto dopo essere stato schiacciato da una pesante sequoia che si è abbattuta sulla casa della famiglia a Occidental, nella contea di Sonoma.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia degli Stati Uniti, dove due giorni fa il piccolo Aeon Tocchini, appena due anni, è morto dopo essere stato schiacciato da una pesante sequoia che si è abbattuta sulla casa della famiglia a Occidental, nella contea di Sonoma. L'albero è improvvisamente crollato a causa del forte vento sfondando il tetto della casa della famiglia Tocchini e travolgendo Aeon, che era seduto nel soggiorno insieme ai due fratelli, fortunatamente rimasti illesi.

Stando a quanto riferito, l'albero è caduto direttamente addosso al bimbo, per il quale i soccorsi si sono rivelati assolutamente inutili. Il sindaco di Occidental Ronald Lunardi ha raccontato: "La sequoia caduta sulla casa della famiglia Tocchini ha rappresentato uno dei più gravi incidenti che si sono mai verificati nella nostra".

Lunardi ha aggiunto: "Appena sono arrivato sul posto, il padre di Aeon è uscito di casa tenendo in braccio il figlio. Era coperto di detriti e ha detto: ‘Mio figlio non respira'. Siamo in una zona rurale, quindi il mio primo pensiero è stato di farlo salire sul mio camion e portarlo sulla strada principale". I soccorsi sono arrivati poco tempo dopo, ma si sono rivelati vani.

Le autorità locali hanno spiegato che l'incidente ha rappresentato una tragica fatalità ma che quando le condizioni meteo sono particolarmente avverse capita che delle enormi sequoie vengano abbattute dalle raffiche di vento. Purtroppo questa volta una di esse ha distrutto una casa e ucciso un bimbo di soli due anni.