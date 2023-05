USA, adolescente muore sepolto da una duna di sabbia in un parco naturale Un ragazzo di 17 anni di Chesapeake, in Virginia, è morto sabato dopo essere rimasto sepolto in una buca sotto diversi metri di sabbia a Cape Hatteras National Seashore.

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo di 17 anni di Chesapeake, in Virginia, è morto sabato dopo essere rimasto sepolto in una buca sotto diversi metri di sabbia a Cape Hatteras National Seashore, un parco nazionale che sorge nello stato della Carolina del Nord.

Famiglia e amici dell'adolescente lo cercavano da ore e avevano dato l'allarme alla polizia: il giovane tuttavia era stato sepolto sotto metri di sabbia probabilmente a causa del crollo di una duna: inutili, a quel punto, i tentativi di rianimarlo, nonostante i ranger abbiano eseguito una lunga manovra cardiopolmonare.

Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. David Hallac, il sovrintendente dei parchi nazionali della Carolina del Nord orientale, ha invitato in una nota i visitatori a "non scavare buche profonde sulla spiaggia a causa dei pericoli per i bagnanti e il personale di pronto intervento".

Cos'è il National Seashore di capo Hatteras

Il National Seashore di capo Hatteras è una pittoresca area costiera situata sulle isole di Bodie, Hatteras e Ocracoke, lungo gli Outer Banks, nella Carolina del Nord orientale (USA). Il parco, primo national seashore degli USA, venne autorizzato nel 1937 ed istituito nel 1953. Ricopre una superficie totale di 122 km². Le tre strette isole barriera sono situate tra l'oceano Atlantico a est e la baia di Pamplico a ovest. Assieme al Pea Island National Wildlife Refuge, che ricopre la porzione settentrionale dell'isola di Hatteras, l'area costiera protetta comprende una striscia continua di spiagge, paludi salmastre, dune di sabbia e aree boschive lunga circa 110 chilometri. La vegetazione è costituita, in prossimità del litorale, da varie specie di erbe della spiaggia e, nell'interno, da foreste di querce, cedri e agrifogli. Centinaia di specie di uccelli acquatici nidificano o sostano qui durante le loro migrazioni annuali.