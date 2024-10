video suggerito

USA, a 10 anni ruba un'auto e rischia di investire altri bimbi a scuola: arrestato e processato I fatti sono avvenuti lo scorso 20 settembre nel parco giochi all'esterno dell'istituto Nellie Stone Johnson di Minneapolis, in Minnesota. Ora il guidatore dell'auto è stato identificato: è un bambino di 10 anni. È già in un carcere minorile. Avrebbe numerosi precedenti.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di 10 anni è stato arrestato a Minneapolis, nello Stato del Minnesota, dopo aver rubato un'auto e guidato nei pressi del giardino di una scuola, dove ha quasi investito altri bambini che stavano giocando. Il capo della polizia locale, Brian O'Hara, ha confermato l'incidente avvenuto il 20 settembre scorso nel parco giochi all'esterno dell'istituto ‘Nellie Stone Johnson', secondo l'emittente Fox 9.

I filmati di sorveglianza mostrano il bambino fare avanti e indietro con il veicolo appena rubato, finendo anche sul marciapiede a pochi metri dal giardino, con i bambini nelle vicinanze. Nessuno è rimasto ferito, secondo O'Hara. Il giovanissimo alla guida è stato identificato solo giovedì 3 ottobre: è stato arrestato e portato nel carcere minorile della contea di Hennepin. Nei suoi confronti ci sono le accuse di guida spericolata e ricettazione.

L'avvocato del giovane imputato ha poi specificato che una persona "non può essere perseguita se non è in grado di assistere i propri legali nella propria difesa o se non riesce a comprendere il procedimento legale" per cui è imputato. Sarà comunque uno psicologo nominato dal tribunale a determinare se il bambino è processabile e sottoporrà la sua perizia al giudice, che prenderà la decisione finale.

Secondo i media locali, nonostante la sua giovane età, avrebbe rubato altre auto in passato: "È stato arrestato in almeno altri due incidenti legati al furto d'auto", ha dichiarato O'Hara. È anche elencato come sospettato in altri casi di aggressione con un'arma pericolosa e rapina, ha specificato l'agente.

La sua famiglia sta collaborando con le forze dell'ordine e ha chiesto aiuto per "impedire che il figlio o chiunque altro venga ferito o ucciso", ha affermato la polizia in un comunicato stampa, secondo Fox 9. "È inconcepibile che un bambino di 10 anni abbia potuto raggiungere questo livello di attività criminale senza che nessuno sia intervenuto", ha ammesso O'Hara. "Il carcere non è un'opzione accettabile per un bambino di 10 anni. Ma gli adulti che possono fermare questi comportamenti in futuro devono agire subito", ha aggiunto.