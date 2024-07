Usa 2024, donatori congelano 90 milioni di dollari: “Sarà così finché Biden resterà in corsa”

video suggerito

Alcuni dei principali finanziatori del Partito Democratico USA hanno annunciato di essere pronti a congelare circa 90 milioni dollari destinati a un comitato di azione politica, il Super Pac pro-Biden, ‘Future Forward', a causa delle preoccupazioni sullo stato di salute del presidente Joe Biden, in corsa per la rielezione contro Donald Trump a Novembre. Lo riporta il New York Times.

I Pac (Political Action Committee) sono delle organizzazioni fondate con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere un candidato. Da inizio anno il Super Pac del candidato dem ha investito ben 250 milioni di dollari in pubblicità in tv e sul web che andranno in onda dalla fine della Convention democratica del mese prossimo.

Il messaggio comunque è chiaro: "Finché Biden non molla, quei soldi restano bloccati". Una chiara conseguenza dell'imbarazzante performance del presidente in carica nel dibattito contro Donald Trump, ma anche delle recenti uscite dello stesso Biden.

Quest'ultimo però già in svariate occasioni ha fatto sapere di non essere intenzionato a fare alcun passo indietro e ha fatto sapere di essere "determinato a correre per la Casa Bianca" anche se "ci sono altre persone qualificate", inclusa la vicepresidente Kamala Harris. Lo ha detto il presidente stesso, durante una conferenza stampa di giovedì sera.

In quell'occasione il numero uno dem ha ammesso che si ritirerebbe dalle Presidenziali di novembre ad una sola condizione: se i suoi consiglieri gli dimostrassero che non può battere Trump; ma poi, parlando sottovoce, ha aggiunto: "Nessuno lo dice. Nessun sondaggio".

La rosa dei candidati per una possibile sostituzione è comunque lunga. Non solo Kamala Harris. Ci sono anche i governatori della California e del Michigan, Gavin Newsom e Gretchen Whitmer, che però sembrano intenzionati più a puntare alle Presidenziali del 2028. E ancora il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg e i governatori della Pennsylvania e dell'Illinois, Josh Shapiro e JB Prtizker.