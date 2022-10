Usa, 17enne si schianta dopo un inseguimento: nel bagagliaio trovato il cadavere della madre Michelle Roenz, 49enne residente in Texas, è stata uccisa. Il primo sospettato è suo figlio, il 17enne Tyler: il ragazzo si trova ricoverato in ospedale a seguito di un incidente in auto, avvenuto mentre scappava dalla polizia con il cadavere della madre nel bagagliaio.

Un adolescente di 17 anni, Tyler Roenz, è accusato dell'omicidio della madre Michelle, 49 anni. I due risiedono ad Humble, nella contea di Harris in Texas. Il giovane lo scorso 13 ottobre era rimasto coinvolto in un incidente stradale nei dintorni di Grand Island, in Nebraska, al termine di un inseguimento in macchina con la polizia.

A seguito dello schianto, avvenuto a 117 km/h, il giovane è stato ricoverato in un ospedale di Omaha per le ferite riportate. Nel bagagliaio dell'auto le autorità hanno ritrovato il corpo senza vita della donna.

I due erano stati dichiarati scomparsi da casa la scorsa settimana dal marito della donna, che in quell'occasione aveva anche denunciato alla polizia la sparizione dell'auto di famiglia. Stando a quanto ha riferito ieri l'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Harris, è arrivato il risultato dell'analisi effettuata sul cadavere da parte delle autorità del Nebraska.

Secondo quanto emerso dall'autopsia, la donna è morta per strangolamento e sono stati rinvenuti anche dei segni di contusione sul suo corpo. Non ci sono ancora informazioni precise in merito alla dinamica dell'omicidio, né sul movente del delitto. Non è chiaro neppure quale sia stato, esattamente, l'oggetto utilizzato dall'aggressore per colpire ripetutamente la vittima.

Le autorità del Texas hanno comunicato di essere al lavoro con i colleghi del Nebraska per concordare l'estradizione del sospettato nello stato di residenza, non appena quest'ultimo sarà dimesso dall'ospedale.

Gli agenti della contea di Harris hanno poi dichiarato all'Associated Press che Tyler Roenz in Texas è accusato, oltre che dell'omicidio della madre, anche del reato di "uso non autorizzato di veicolo a motore". Nessun'altra accusa contro il giovane, invece, è stata mossa da parte delle autorità del Nebraska.