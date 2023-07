Uomo tenta di rapirla, bimba di 6 anni lo morde e lo fa fuggire, la polizia: “È una piccola eroina” La bimba di Miami è riuscita a sventare il rapimento fuori la sua casa di Miami grazie a quello che le aveva insegnato la mamma.

A cura di Biagio Chiariello

Ah'Lyric Fornairs, sei anni, stava giocando fuori la sua casa di Miami, Florida, insieme ai tre fratellini la scorsa settimana quando un uomo alla guida di un'auto bianca si è fermato vicino a loro. I piccoli non ci hanno fatto molto caso. Si sono fermati un attimo e Ah'Lyric si è seduta sulle scale del suo condominio mentre gli altri sono corsi dentro a prendere da bere.

All'improvviso, quell'uomo è sceso dall'auto e l'ha afferrata per un braccio, trascinandola giù dalle scale. Mentre Ah'Lyric urlava, lottando per liberarsi dalla sua presa, si è ricordata alcune importanti parole di sua madre: "Ogni volta che qualcuno cerca di prenderti, basta morderlo".

E così ha fatto: ha morso con forza il braccio dell'uomo che l'ha lasciata cadere ed è tornato di corsa alla macchina, allontanandosi velocemente. Due giorni dopo, la polizia ha arrestato Leonardo Venegas, 32 anni, con l'accusa di rapimento e abusi su minori. Gli agenti hanno elogiato "il coraggio e la velocità di pensiero" della bambina per sfuggire a quello che hanno descritto come un potenziale rapimento.

"Dobbiamo insegnare ai nostri figli a farlo", ha detto Michael Vega, un portavoce del dipartimento di polizia di Miami, al Washington Post.

Lei è la nostra eroina".

Per anni, la madre di Ah'Lyric, Teshia McGill, ha detto ai suoi quattro figli cosa fare se degli estranei gli si avvicinano. "Cerco di insegnare ai miei figli a difendersi anche quando non ci sono", ha spiegato la 31enne al giornale della Capitale americana.

I quattro figli di Teshia stavano giocando fuori nello spazio comune del loro appartamento la sera del 6 luglio. La donna in quel momento era in casa. Nei video di sorveglianza si vede chiaramente un uomo che corre su per le scale e afferra Ah'Lyric, ha detto Vega. A quel punto la bimba si aggrappa alla ringhiera, ma l'uomo riesce a farle perdere la presa e la tira sopra la spalla, secondo Vega. La bimba inizia ad urlare e lo prende a calci. "Poi l'ho morso", ha detto Ah'Lyric. "Lui mi ha schiaffeggiato e mi ha lanciato". Quindi è andato via.

Leonardo Venegas

La piccola è immediatamente entrata in casa per raccontare cosa era appena successo. Sul posto è giunta la polizia di Miami che ha mostrato ad Ah'Lyric alcuni filmati di sorveglianza che hanno permesso alla bimba di identificare e far arrestare, due giorni dopo, il suo rapitore.

Dal giorno incidente, Teshia McGill ha detto che Ah'Lyric ha dormito sempre nel suo letto. E ogni notte ha detto a sua figlia le stesse due cose. "Che la amo e non lascerò mai che le succeda niente".