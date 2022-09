Uomo di 81 anni incontra per la prima volta sua sorella: “Ho atteso questo momento tutta la vita” John Ellis, un uomo inglese di 81 anni, ha incontrato per la prima volta nella sua vita sua sorella dopo un viaggio di 18 fino a Las Vegas, dove vive la donna.

A cura di Davide Falcioni

A raccontare la bella storia familiare è la BBC: l'anziano signore, residente a North Walsham e cresciuto in un orfanotrofio, ha scoperto di avere quattro fratelli più giovani solo lo scorso marzo dopo aver pensato per tutta la vita di essere figlio unico.

Per questo, a 81 anni suonati, ha deciso di affrontare un lungo viaggio per abbracciare per la prima volta la sorella Shirley Jones, 79 anni, dopo averle parlato ogni settimana da quando è stato contattato da un sito web che ricostruisce gli alberi genealogici. Alla domanda su cosa significasse incontrarsi, la coppia ha risposto: "Tutto!"

Il signor Ellis è stato accolto all'aeroporto di Las Vegas da sua sorella, che appena l'ha visto l'ha abbracciato dicendogli: "Ho aspettato una vita per questo momento". Insieme alla donna c'era sua figlia, che ha salutato l'uomo dicendogli: "Ciao, Zio John".

Solo sei mesi fa Shirley Jones ha scoperto di essere sorella di John Ellis: i fratelli della donna avevano infatti contattato un sito specializzato nel ricostruire gli alberi genealogici delle persone adottate, che nel giro di qualche settimana ha risposto loro che effettivamente in Inghilterra viveva un fratello, John Ellis, a lungo ospite di un orfanotrofio.

Dopo aver incontrato sua sorella Ellis si è spostato a Nuneaton, nelle Midlands, per conoscere gli altri suoi fratelli.