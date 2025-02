Uomo accoltella e ferisce persone in strada, paura a Dublino: per polizia non è terrorismo

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un uomo ha accoltellato diverse persone oggi in strada a Dublino, in Irlanda, prima di essere fermato dalla polizia locale. I fatti nel primo pomeriggio di domenica 9 febbraio nella zona di Stoneybatter dove almeno quattro persone sono rimaste ferite in una serie di attacchi apparentemente casuali ma sui quali la polizia locale sta ancora indagando.

I fatti poco prima delle 15 di domenica, ora locale, in un quartiere residenziale. Secondo quanto riferiscono i media locali, almeno una delle vittime è stata aggredita mentre era sulla porta di casa, dopo essere tornata a casa mentre l’aggressore avrebbe usato normali utensili domestici per colpire. Sul posto le forze dell’ordine sono accorse in massa insieme ai servizi di emergenza medica e poco dopo un uomo è stato arrestato in una strada limitrofa, dopo un breve inseguimento, mentre si aggirava ancora armato.

Le persone colpite sono state soccorse e trasportate in ospedale con ferire di varia natura ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. La Gardai, la polizia irlandese, in un primo momento dopo l'allarme aveva chiesto ai residenti della zona di non uscire di casa ma, dopo l’arresto dell'uomo, ha sottolineato che al momento non vi è alcun rischio per la popolazione. Secondo quanto riporta il quotidiano Irish Times, al momento per la polizia è escluso che si tratti di un atto terroristico.

“Siamo attualmente sulla scena di un incidente nella zona di Stoneybatter a Dublino 7. Un uomo è stato arrestato e si trova attualmente trattenuto presso una stazione di polizia di North City. Al momento non sussiste alcun rischio per la popolazione. Ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili” ha dichiarato la polizia.

Gli agenti stanno interrogando i residenti della zona porta a porta per avere testimonianze ma anche per ottenere l'accesso ai filmati di videocamere di sorveglianza e citofoni che possano aver ripreso la scena.