“Un’intera montagna crollata”: autobus travolto in India, almeno 18 morti nell’Himachal Pradesh

Almeno 18 persone sono morte e tre sono rimaste ferite nello Stato dell’Himachal Pradesh, in India, dopo che un autobus è stato travolto da una frana a Bilaspur. Le forti piogge hanno reso instabile il terreno. Secondo un poliziotto intervenuto, “un’intera montagna è crollata sull’autobus”, riducendo le possibilità di sopravvivenza.

Un grave incidente ha colpito martedì sera l’Himachal Pradesh, nello stato settentrionale dell’India, dove almeno 18 passeggeri hanno perso la vita dopo che un autobus privato è stato travolto da una massiccia frana nel distretto di Bilaspur. L’episodio è avvenuto nell’area di Bhalughat, nel segmento elettorale di Jhandutta, mentre l’autobus stava percorrendo la tratta tra Rohtak, nello stato di Haryana, e Ghumarwin, trasportando circa 30-35 persone.

Secondo le testimonianze di un poliziotto presente alle operazioni di soccorso, “un’intera montagna è crollata sull’autobus”, rendendo scarse le possibilità di sopravvivenza per chi si trovava a bordo. Finora sono stati recuperati 18 corpi, mentre tre passeggeri sono stati tratti in salvo e ricoverati in ospedale. JR Katwal, deputato BJP di Jhandutta, presente sul posto, ha confermato i dati ai media locali.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, con la polizia e le autorità distrettuali impegnate a liberare il veicolo dai detriti e a cercare eventuali superstiti. L’Himachal Pradesh sta registrando piogge intermittenti dall’inizio della settimana, che hanno contribuito all’instabilità del terreno e alla formazione della frana.

Il capo del governo dello stato, Sukhvinder Singh Sukhu, ha espresso profondo cordoglio per la tragedia e ha disposto l’accelerazione delle operazioni di soccorso e recupero delle vittime. Anche il Primo Ministro Narendra Modi ha manifestato le proprie condoglianze, annunciando un risarcimento ex-gratia di ₹1 lakh per i familiari di ciascun deceduto e ₹50.000 (circa 500 euro) per i feriti. In un messaggio pubblicato sui social, Modi ha dichiarato: “Profondamente addolorato per la perdita di vite dovuta a un incidente a Bilaspur. I miei pensieri sono con le famiglie colpite in questo momento difficile. Prego per una pronta guarigione dei feriti”.

Anche la Presidente Droupadi Murmu ha espresso il proprio cordoglio: “La notizia della morte di diverse persone in un incidente stradale causato da una frana a Bilaspur è estremamente tragica. Esprimo le mie condoglianze alle famiglie colpite e prego per la pronta guarigione dei feriti”, ha scritto in un post su X.

La frana che ha travolto l’autobus si inserisce in un contesto più ampio di emergenze legate alle piogge monsoniche che stanno interessando l’India settentrionale. Negli ultimi giorni, le precipitazioni hanno provocato inondazioni anche a Darjeeling, distruggendo strade, oltre 500 abitazioni e causando almeno 36 morti, oltre a devastare circa il 5% delle piantagioni di tè della regione. Le autorità locali e gli esperti mettono in guardia sull’aumento di eventi estremi negli stati himalayani, ecologicamente fragili, sottolineando la pericolosità delle frane durante la stagione dei monsoni, che si estende da giugno a settembre.