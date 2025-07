Una violenta tempesta travolge le Filippine, 6 morti: il video delle case che sprofondano nell’acqua

La tempesta tropicale Wipha che si sta abbattendo sul Sud-Est asiatico ha messo in ginocchio parte delle Filippine. Molte case del villaggio costiero meridionale di Tubig Tanah sono state risucchiate dall'acqua lo scorso 20 luglio. Al momento le autorità filippine hanno parlato di almeno sei morti proprio a causa delle inondazioni. In un video si vedono intere case sprofondare nell'acqua. Le vie sono diventate un vero e proprio fiume in piena.

Tutte le persone della zona colpita sono state costrette a lasciare la loro abitazione di corsa durante la notte. La tempesta da ieri 22 luglio invece ha colpito il Vietnam: la forte perturbazione è diretta verso l'entroterra del Paese.

In totale, le inondazioni causate dal tifone Wipha nelle Filippine hanno portato all'evacuazione di quasi 50.000 persone nei dintorni di Manila. Almeno due persone risultano disperse, oltre le sei vittime. Per giorni scuole e uffici governativi nella capitale sono rimasti chiusi. Sono invece oltre 23.000 le persone che vivevano lungo il fiume che sono state sfollate durante la notte e si sono rifugiate in cortili coperti. E ancora: si registrano oltre 25.000 persone tra i cittadini evacuati dalle città di Quezon City e Caloocan, nell'area metropolitana di Manila. La speranza è che presto questa tempesta possa esaurirsi presto.