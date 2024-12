Un uccello colpisce il motore dell’aereo, pilota effettua l’atterraggio di emergenza: “Credevamo di morire” Un aereo dell’American Airlines è stato costretto a un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo da New York a causa di un volatile finito nel motore del velivolo. I passeggeri hanno raccontato di aver temuto per la propria vita. Gli attimi dell’incidente in un video. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I passeggeri a bordo dell'aereo American Airlines hanno temuto per la loro vita durante un volo decollato poco dopo le 19.20 da New York. L'aereo avrebbe dovuto atterrare all'aeroporto internazionale di Charlotte Douglas, nella Carolina del Nord, ma l'impatto di un uccello con il motore ha messo in grave difficoltà lo staff e i passeggeri a bordo. Il tutto è accaduto poco dopo la costa di Long Island e l'episodio ha costretto il pilota a dirottare il volo e ad atterrare all'aeroporto nazionale JFK.

Secondo quanto accertato dalle autorità, un volatile ha colpito il motore dell'Airbus A321, provocando gravi danni sul lato destro dell'aereo. Il velivolo è riuscito ad effettuare l'atterraggio di emergenza anche se alimentato esclusivamente dal suo motore secondario. In un video surreale girato da un passeggero, si vede il momento in cui il motore risucchia il volatile con i conseguenti problemi all'aereo.

Le persone a bordo hanno raccontato al New York Post di aver visto le fiamme dal motore e di aver temuto per la propria vita durante l'atterraggio di emergenza. "Abbiamo avuto molta paura – spiegano alcune persone in attesa dei bagagli -. Pensavamo di morire. Ci sono state alcune piccole esplosioni e poi un incendio. Abbiamo visto l'uccello finire risucchiato dal motore. Qualcuno di noi ha pregato per alcuni secondi".

"Ho temuto di non tornare a casa dai miei figli – ha spiegato invece un papà appena sceso dal volo 1722 -. Ho avuto molta paura perché è stata la prima cosa che ho pensato ed era la prima volta che mi capitava".

I passeggeri hanno comunque ringraziato gli assistenti di volo. "Hanno fatto un ottimo lavoro per rassicurare tutti noi – hanno spiegato – e hanno cercato di confortarci e di alleviare la nostra angoscia. Sono stati tutti incredibili". In seguito all'incidente. non sono stati registrati feriti o morti. Il volo riprenderà il suo viaggio verso Charlotte nella mattinata di venerdì e agli sfortunati passeggeri è stata offerta una sistemazione in albergo per la notte.