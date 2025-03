video suggerito

Un ragazzo di 24 anni è morto ingozzandosi di cibo in diretta su TikTok: chi era Kultur Efecan Il ragazzo, che contava 176.000 followers su TikTok, è deceduto lo scorso 7 marzo per obesità. Sulla piattaforma cinese era noto soprattutto per la discussa pratica del 'mukbang', che consiste nel mangiare quantità di cibo spropositate interagendo con i followers in diretta.

A cura di Biagio Chiariello

Il mukbang è un tipo di video dedicato al cibo, in cui il protagonista mangia – o, più precisamente, si ingozza – in diretta. Questo fenomeno, particolarmente popolare in Corea del Sud, ha reso celebri diversi influencer. Tra loro c’era anche Kultur Efecan, un giovane turco di 24 anni.

Kultur si era fatto conoscere sui social grazie ai suoi lunghi video-selfie, raggiungendo circa 176.000 follower su TikTok. Secondo Turkiye Today, è deceduto a causa di complicazioni legate all’obesità, dopo un ricovero ospedaliero durato tre mesi. Le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate proprio a causa del mukbang. Il Daily Mail riporta che il giovane non era più in grado di muoversi autonomamente e non aveva nemmeno potuto visitare la tomba della madre, scomparsa l'anno precedente.

Il primo ricovero risale a dicembre 2024, quando era stato ospedalizzato per problemi legati al peso, come riportato dal Sun. Dopo un secondo ricovero, era stato dimesso con l’indicazione di proseguire le cure a casa, ma purtroppo è venuto a mancare. Il suo funerale si è svolto presso la moschea Celaliye, nella provincia di Istanbul.

Il termine mukbang nasce dalla fusione delle parole coreane "muk-ja" (mangiare) e "bang-song" (trasmissione). Oltre all’aspetto visivo, anche l’audio ha un ruolo chiave in questi video: i mukbanger masticano rumorosamente, con microfoni posizionati strategicamente per amplificare i suoni del cibo. Per alcuni spettatori, questi suoni generano una sensazione di rilassamento simile all’ASMR.

Nonostante la sua popolarità, il mukbang è stato oggetto di critiche, soprattutto per i suoi effetti sulla salute e il possibile legame con i disturbi alimentari. Non esistono prove dirette che questa pratica abbia direttamente causato decessi, ma diversi mukbanger hanno riportato gravi problemi di salute dovuti al consumo eccessivo di cibo. Alcuni influencer sono addirittura deceduti, tra cui la 24enne cinese Pan Xiaoting.