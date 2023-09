Un corriere Amazon è stato morso da un serpente a sonagli durante una consegna negli USA Il rettile era “arrotolato” davanti alla porta d’ingresso di un’abitazione di Palm City quando si è scagliato contro il corriere.

A cura di Davide Falcioni

Sono disperate le condizioni di un corriere di Amazon che è stato morso da un serpente a sonagli mentre effettuava la consegna di un pacco in una casa in Florida: il rettile era "arrotolato" davanti alla porta d'ingresso di un'abitazione di Palm City quando il corriere è è arrivato a fare la consegna di un pacco; proprio in quel momento il serpente gli ha sferrato un morso nella parte posteriore della gamba, appena sotto il ginocchio. L'episodio è stato confermato dallo sceriffo.

Il corriere ha immediatamente accusato un malore ma prima di perdere i sensi ha fatto in tempo ad allertare 911, numero di emergenza sanitaria. I sanitari sono riusciti a localizzare la chiamata grazie alle coordinate GPS e a prestare i primi soccorsi. "I nostri pensieri sono rivolti al corriere e speriamo in un completo recupero dopo questo spaventoso incidente. Insieme al partner del servizio di consegna, stiamo esaminando le circostanze relative a questo incidente e continuiamo ad assicurarci che gli autisti comprendano che non dovrebbero completare un consegna se si sentono insicuri", ha detto Branden Baribeau, portavoce di Amazon, a CBS News.

Il crotalo diamantino orientale – anche noto come serpente a sonagli e negli USA come Eastern Diamondback – è una specie di crotalo velenoso che vive negli Stati Uniti sud-orientali. È il più pesante (sebbene non il più lungo) dei serpenti velenosi delle Americhe ed il più grosso dei serpenti a sonagli. Secondo CBS Miami il serpente a sonagli ha abbastanza veleno per uccidere cinque persone.