Un bambino di 8 anni è caduto nel cratere di un vulcano alle isole Galapagos Le condizioni del piccolo, salvato dai soccorritori, non sono al momento state rese note e non si sa quali danni o ferite abbia riportato.

A cura di Davide Falcioni

Paura ieri per un bimbo francese di 8 anni che è stato tratto in salvo dopo essere caduto accidentalmente in un cratere vulcanico nelle Isole Galapagos, in Ecuador, a circa 100 metri di profondità.

A rivelarlo una nota del Parco Nazionale delle Galapagos, riportato da SwissInfo. Il salvataggio è avvenuto ieri, venerdì 7 luglio, in uno dei due crateri del complesso Los Gemelos, nonché una delle attrazioni turistiche più visitate dell’Isola di Santa Cruz. Quest’ultima è, inoltre, la più abitata dell’arcipelago ecuadoriano e sorge al centro dell’area insulare. Il bambino è stato condotto all”Hospital República del Ecuador, a Puerto Ayora, la parte urbana di Santa Cruz ma le sue condizioni non sono al momento state rese note e non si sa quali danni o ferite abbia riportato. Quel che è certo, stando al comunicato, è che attualmente si trova sotto osservazione.

Il bimbo è stato salvato grazie all'intervento immediato delle autorità locali, che hanno dispiegato squadre di vigili del fuoco, agenti di polizia, guardie forestali del Parco Nazionale, il personale del Ministero della Salute Pubblica e una serie di volontari. Come mai il piccolo sia finito nel cratere del vulcano tuttavia è ancora oggetto di indagine. "I dettagli della caduta sono ancora sconosciuti, ma per fortuna il rapido intervento dei soccorritori, addestrati per queste emergenze, è riuscito a farlo uscire dal fondo del cratere, a più di 100 metri di distanza", si legge nel comunicato del Parco. Come ricorda ancora SwissInfo, le Isole Galapagos sono patrimonio naturale dell’umanità dal 1978 e sono attualmente la seconda riserva marina più grande del pianeta.