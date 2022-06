Un animale misterioso è stato avvistato allo zoo di Amarillo: “Non sappiamo cosa sia” Una creatura dall’aspetto spettrale cammina in pozione eretta dietro un recinto dello zoo di Amarillo. A riprenderla è stata una telecamera di videosorveglianza della struttura in Texas. Cosa potrebbe essere? Se lo chiede anche il Comune della città americana.

A cura di Biagio Chiariello

Lo zoo di Amarillo è noto per i suoi leoni africani, i lemuri dalla coda ad anelli, i serpenti a sonagli dal dorso di diamante occidentale oltre che un'ampia varietà di uccelli esotici. E ora c'è un'altra creatura che vaga per i terreni della struttura in Texas e sta rapidamente catalizzando l'attenzione mediatica negli USA. C'è solo un problema: lo zoo di Amarillo non ha idea di cosa sia. "Lo zoo di Amarillo ha catturato una strana immagine fuori dallo zoo nelle prime ore del mattino del 21 maggio (intorno all'01:25)", si legge in un tweet del profilo ufficiale dell'Amarillo Zoo.

La foto, ripresa da una telecamera di videosorveglianza di sicurezza – sgranata e in bianco e nero – mostra una creatura dall'aspetto spettrale che cammina in posizione eretta dietro un recinto. "È una persona con uno strano cappello a cui piace camminare di notte? Un chupacabra? Hai qualche idea su cosa potrebbe essere questo UAO – Oggetto Amarillo Non Identificato?" è la serie di domande che si pone il messaggio su Twitter.

Lo staff dello zoo stava guardando casualmente i filmati delle telecamere posizionate in varie aree della struttura quando si è imbattuto nella foto, come ha spiegato Michael Kashuba, direttore del dipartimento dei parchi e delle attività ricreative della città di Amarillo. Dopo essersi consultato con altri colleghi, un nostro dipendente gli ha mandato quella "famosa" foto. "Nessuno di noi riusciva a capire cosa fosse. Così abbiamo deciso di rivolgerci direttamente alla nostra comunità…", ha detto.

E, naturalmente, il popolo del social network ha risposto ‘presente', pur senza fornire necessariamente le risposte giuste. Tantissime le teorie formulate. Alcune facevano riferimento al fatto che quell'"UAO" (acronimo che fa chiaramente il verso a "UFO") fosse semplicemente un essere umano vestito da animale.

Altri invece si sono detti sicuri che si trattasse di un coyote sfocato.

Ovviamente non sono mancati i tweet goliardici. C'è chi ad esempio ha fatto notare come la creatura fosse tremendamente familiare, soprattutto per chi ha visto Guardiani della Galassia:

Qualunque cosa sia, gli investigatori (di animali) del web stanno facendo gli straordinari in queste ore. Ma l'identità della creatura resta un mistero.