Un 75enne in sedia a rotelle verrà giustiziato in USA per un omicidio che non ha commesso

Charles "Sonny" Burton, un uomo di 75 anni che si muove quasi esclusivamente in sedia a rotelle ed è costretto a indossare un casco per via delle frequenti cadute, tra due giorni potrebbe essere condannato a morte dallo Stato dell'Alabama con il metodo dell’ipossia da azoto, vale a dire l’inalazione di azoto per 15 minuti fino alla totale scomparsa di ossigeno, con compromissione letale degli organi vitali.

Era il 1991 quando sei uomini rapinarono un negozio di ricambi auto a Talladega, in Alabama. Dopo che Burton era già uscito dal negozio, uno degli altri rapinatori – Derrick DeBruce – sparò e uccise un cliente, Doug Battle. Burton non vide nulla. Non ordinò nulla. Non assoldò nessuno. Tutti e sei furono accusati di omicidio: lo Stato raggiunse accordi con quattro di loro, permettendogli di evitare la pena di morte. DeBruce, l'umo che premette il grilletto, fu condannato a morte, ma nel 2014 un tribunale federale annullò la sua sentenza per violazione dei diritti costituzionali durante il processo, e lo Stato accettò di ricondannarlo all'ergastolo senza condizionale.

Nel 1992, una giuria condannò Burton a morte. Oggi, sei degli otto giurati ancora in vita si dicono favorevoli alla commutazione della pena in ergastolo. Tre di loro hanno scritto esplicitamente alla governatrice Kay Ivey chiedendo la grazia.

"Non è assolutamente giusto. Non si giustizia qualcuno che non ha premuto il grilletto", ha dichiarato all'Associated Press la giurata Priscilla Townsend, precisando di credere ancora nella pena di morte "per i peggiori tra i peggiori", ma che Burton non rientra in quella categoria. "Sono profondamente delusa da come questo caso sia passato inosservato", ha scritto in un recente editoriale, "e sono preoccupata per il sistema di giustizia dell'Alabama se consente l'esecuzione del signor Burton".

Il giurato James Cottongim è stato ancora più diretto: "Poiché il signor Burton non è stato l'uomo che ha premuto il grilletto, sembra semplicemente sbagliato che debba essere messo a morte quando il responsabile degli spari è stato condannato all'ergastolo. La nostra condanna originale a morte non è più appropriata date le circostanze."

Anche la figlia della vittima chiede la grazia. Tori Battle – questo il nome della donna – aveva nove anni quando suo padre fu ucciso. Oggi chiede alla governatrice di non procedere con l'esecuzione. "Non riesco a capire come questa esecuzione contribuirà alla mia guarigione", ha scritto a Ivey. "Mio padre era forte, ma credeva nella pace. Non credeva nella vendetta. E in questo senso sono davvero sua figlia… Spero che prenda in considerazione di estendere la grazia al signor Burton."

Intanto Burton, dal carcere, ha affidato a Newsweek le sue parole: "Ho speranza che la governatrice Ivey abbia misericordia di me. Non sono una persona perfetta. Ma non ho ucciso nessuno, non ho ordinato a nessuno di uccidere, non ho nemmeno visto accadere e se fossi stato lì avrei cercato di fermarlo. Ma so che devo pagare una pena, e l'ho fatto e la pagherò. So che non uscirò. Ma spero e prego che la governatrice risparmi la mia vita e mi conceda la grazia".