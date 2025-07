UK, ritrovati i resti di un uomo scomparso nei boschi a giugno, arrestato un uomo per omicidio

Dopo settimane di intense ricerche, la polizia ha confermato il ritrovamento dei resti di Daniel Coleman, 43 anni, scomparso lo scorso giugno da St Austell. Il corpo è stato scoperto nei Paramoor Woods, una zona boschiva nei pressi del villaggio di Sticker, al centro di una vasta operazione condotta con il supporto della National Crime Agency.

Il ritrovamento, di alcune settimane fa, ha portato all’arresto e all’incriminazione di James Desborough, 39 anni, residente a Lower Sticker. L’uomo è stato accusato di omicidio e si trova attualmente in custodia cautelare. Comparirà davanti alla Corte della Corona di Truro l’8 agosto.

Le ricerche, partite dopo la denuncia di scomparsa di Coleman il 1° giugno, si sono concentrate nella fitta area boschiva presidiata giorno e notte da squadre specializzate. Secondo gli inquirenti, Daniel Coleman sarebbe morto tra il 2 giugno e il 7 luglio. Durante l’operazione, il commissario per la polizia e la criminalità Alison Hernandez ha dichiarato pubblicamente che sarebbero stati trovati "più corpi" nella stessa zona, ma tali affermazioni sono state immediatamente smentite dalla polizia del Devon e della Cornovaglia.

"Posso affermare con certezza che abbiamo recuperato solo i resti attribuibili a Daniel Coleman. Nessun altro corpo è stato rinvenuto nella scena investigata", ha chiarito il sovrintendente investigativo Jon Bancroft, responsabile delle indagini. "Attualmente sono in corso tre inchieste per omicidio in Cornovaglia, ma si tratta di casi distinti, non collegati tra loro".