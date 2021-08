Ucraina, minaccia di far esplodere una granata nel palazzo del Governo: “Non uscirò vivo di qui” Un video diffuso sui social mostra l’uomo all’ingresso dell’edificio a Kiev, mentre tiene in mano quella che sembrerebbe essere una bomba: “Non uscirò vivo da qui” esclama, tra le altre cose, l’uomo nel filmato. La polizia ucraina ha poi annunciato di averlo arrestato. Si tratterebbe di un ex veterano dell’esercito, disabile.

A cura di Biagio Chiariello

A Kiev, in Ucraina, un uomo si è barricato nella sede del governo minacciando di far esplodere una bomba a mano. Agenti delle forze dell'ordine sono poi riusciti a fermarlo. Secondo l'emittente Ucraina-24, l'uomo (la cui identità non è stata ancora rivelata) avrebbe agito in modo aggressivo e avrebbe manifestato le peggiori intenzioni – "non uscirò vivo da qui", avrebbe esclamato, come si vede nel video circolato sui social media nelle ultime ore. Secondo quanto riportano i media locali si tratterebbe di un ex veterano dell’esercito disabile che faceva il cecchino e aveva combattuto nel Donbass.

L’intero quartiere è stato transennato dalle forze dell’ordine, che hanno poi arrestato l'aggressore, come confermato dal capo della polizia nazionale Ihor Klymenko."Siamo stati in grado di uscire da questa situazione, neutralizzare questo criminale", ha detto Klymenko durante un briefing.

L'uomo ha fatto irruzione nel palazzo mentre stava per cominciare la riunione del Consiglio dei ministri: è quanto rende noto la polizia. Klymenko ha spiegato che l'uomo aveva una "vera granata" e si era arreso dopo aver parlato con un amico e collega veterano. Secondo i media l'uomo non ha avanzato particolari richieste. Ora rischia 15 anni di carcere.

Il video sull'incidente mostra un uomo in jeans e maglietta a righe in una delle hall dell'edificio dove si incontrano i ministri del governo. Tiene qualcosa nella mano destra e grida che ha una granata.