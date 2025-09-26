Uccise le figlie di 9, 8 e 5 anni, Travis Decker trovato morto dopo una caccia all’uomo di tre mesi

La caccia a Decker, durata oltre tre mesi, ha interessato tre stati Usa e generato diversi falsi allarmi prima della svolta. I resti dell’uomo a poco più di un km dalla scena del crimine del giugno scorso in cui furono trovati i corpi senza vita delle tre sorelline.

Da sinistra, Travis Decker, 32 anni; un frame del video diffuso dalla polizia.

"Possiamo finalmente chiudere questo capitolo oscuro della contea di Chelan", così lo sceriffo ha annunciato oggi la morte di Travis Decker, il papà statunitense ricercato da oltre tre mesi per aver ucciso le sue tre figliolette di 9, 8 e 5 anni. La conferma definiva della sua morte è arrivata dagli esami del dna su alcuni resti e indumenti rinvenuti dalle autorità la scorsa settimana in una zona boscosa nello stato di Washington.

Gli investigatori locali il 18 settembre scorso avevano trovato frammenti ossei, altri resti umani e vestiti simili a quelli che Travis Decker indossava prima che le sue tre figlie venissero trovate morte in un campeggio nelle Washington Cascades. Nonostante l'attesa di una settimana per averne la conferma, gli inquirenti si erano già convinti di aver chiuso questo capitolo oscuro di una tragedia familiare che ha toccato un'intera comunità.

La caccia a Decker, durata oltre tre mesi, ha interessato tre stati e generato diversi falsi allarmi prima della svolta a soli 1,2 km dalla scena del crimine del giugno scorso, in un terreno praticamente inabitabile e difficilmente accessibile. La polizia aveva già ricevuto indizi che portavano verso Grindstone Mountain ma la svolta grazie a un drone che sorvolava la zona e che ha rilevato del materiale insolito sul fianco della montagna, ricoperto da una fitta vegetazione.

Gli investigatori infine si sono calati da un elicottero scoprendo che erano resti umani insieme a una serie di altre prove come brandelli di vestiti. Non è chiaro come l'uomo sia morto e da quanto tempo ma si sospetta un suicidio dopo l'uccisione delle tre figlie visto lo stato di decomposizione avanzata.

La terribile storia era iniziata il 30 maggio scorso quando Travis Decker non era tornato a riportare a casa della ex moglie le figlie dopo quella che avrebbe dovuto essere una gita insieme di tre ore. La denuncia della dona aveva fatto scattare la caccia all'uomo. Il veicolo di Decker era stato trovato abbandonato in un zona di campeggio il 2 giugno. Il giorno seguente i corpi senza vita delle tre bimbe erano stati trovati con dei sacchetti di plastica sulla testa.