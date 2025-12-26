Esteri
Uccide la moglie poi si suicida, dramma in Florida: lei gli aveva chiesto di spegnere la tv, poi la lite

Dramma in Florida dove Jason Kenney, 47 anni, ha ucciso la moglie Crystal Kenney, 38, e poi si è suicidato. I due avevano litigato perché lei gli aveva chiesto di spegnere la tv mentre guardava una partita di football. Colpita anche la figlia 13enne della vittima, che è sopravvissuta: “L’ho implorato di fermarsi ma non l’ha fatto”.
A cura di Ida Artiaco
Prima ha aperto il fuoco contro la moglie, uccidendola, poi ha colpito la figliastra di 13 anni, nonostante lei lo implorasse di fermarsi, e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Dramma in Florida a pochi giorni dal Natale: Jason Kenney, 47 anni, ha ucciso la moglie Crystal Kenney, 38, al culmine di una lite scoppiata perché lei gli aveva chiesto di spegnere la tv mentre stava guardando la partita della lega di football americano NLF dei San Francisco 49ers contro gli Indianapolis Colts.

Kenney – stando a quanto ricostruito – aveva bevuto e la richiesta ha scatenato una violenta discussione, tanto da far preoccupare la donna che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Ma quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato morta Crystal e la figlia 13 colpita al volto e a una spalla ma ancora viva. Kenney, intanto, con la sua auto si è spostato verso casa del padre dove sempre la polizia lo ha rintracciato. Ma prima che potessero prenderlo, e dopo essersi barricato in un capannone, si è suicidato.

Trasferita in ospedale in condizioni critiche, l'adolescente dopo qualche ora si è ripresa e ha raccontato agli agenti quello che era successo. "L'ho implorato di non spararmi e lui l'ha fatto comunque", ha detto agli investigatori, come riferisce la stampa locale. Salvi anche il figlio 12enne della vittima, che è riuscito a scappare senza riportare ferite, e la figlia di un anno della coppia, che gli agenti hanno trovato nella sua culla mentre dormiva.

Durante una perquisizione nell'abitazione della famiglia, gli agenti hanno trovato un biglietto che Crystal aveva scritto al marito, esortandolo a cercare aiuto per la sua tossicodipendenza. I bambini sopravvissuti sono stati affidati ai nonni. "Abbiamo poi saputo che il proiettile si era scontrato con il ponte del naso, era salito ed era poi uscito dalla sommità della testa", ha spiegato Grady Judd, lo sceriffo della contea di Polk, durante la conferenza stampa, spiegando come la 13enne era riuscita a sopravvivere. "Questo è un miracolo di Natale", ha concluso.

Esteri
