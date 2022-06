Uccelli che cadono al suolo, binari deformati e blackout: gli effetti del caldo record nel mondo Non solo l’Italia nella morsa del caldo. Temperature record sono state registrate anche in Nord Europa, Giappone e Stati Uniti dove il termometro non ha mai segnato livelli così alti: ecco cosa sta succedendo.

A cura di Ida Artiaco

L'ondata di caldo che sta facendo registrare temperature record in Italia sta mettendo in ginocchio anche il resto del mondo. Il termometro non aveva mai raggiunto a giugno simili livelli, mentre peggiora l'emergenza siccità, con numerosi governi che si sono visti costretti a razionare l'utilizzo dell'acqua. Persino in alcuni paesi del Nord Europa, come la Finlandia, sono state registrate temperature record per la media stagionale, complici, ovviamente, i cambiamenti climatici, che stanno avendo effetti drammatici nell'emisfero settentrionale.

Qualche esempio? Lunedì Saltdal, in Norvegia, ha raggiunto i 31,6 gradi centigradi, un record per il mese di giugno. Più a Sud, a Vihti Maasoja, in Finlandia, il termometro ha segnato la stessa temperature da record.

A preoccupare è anche quello che sta succedendo in Giappone, alle prese con una ondata di caldo come non si è mai registrata nella sua storia. Secondo il meteorologo Sayaka Mori, "Tokyo ha avuto picchi di oltre 35 gradi per quattro giorni consecutivi, mai vista una cosa del genere". La città di Isesaki, a nord-ovest della Capitale, ha registrato un record di 40,2 gradi, la temperatura più alta mai registrata a giugno per il Paese. Il che ha spinto le autorità a emettere una serie di avvertimenti ufficiali di un'incombente carenza di energia e ha portato a richieste di risparmio energetico ove possibile, pur ammettendo che soprattutto per gli anziani è vitale l'utilizzo dei climatizzatori, per evitare colpi di calore.

Leggi anche Caldo record in Sicilia, la domenica dei catanesi nella città da bollino rosso

Caldo estremo a Tokyo.

Anche negli Stati Uniti sono stati superati una serie di primati nei giorni scorsi relativi alle condizioni meteorologiche. Città a nord come Minneapolis e Milwaukee hanno superato i 37 gradi centigradi per la prima volta da anni. Climate Central, un gruppo di informazione scientifica senza scopo di lucro, ha stabilito che i cambiamenti climatici causati dall'uomo hanno reso alcuni di questi record di calore cinque o più volte più probabili.

Caldo record a Las Vegas (Nevada).

Ma gli effetti del caldo si vedono anche sul lungo periodo. In India, che pure è uscita da una ondata di calore che è arrivata nei mesi scorsi, i soccorritori dello stato del Gujarat occidentale hanno raccolto dozzine di uccelli esausti e disidratati caduti al suolo. "Il 2021 è stato uno degli anni peggiori degli ultimi tempi. Abbiamo assistito a un aumento del 10% del numero di uccelli che hanno bisogno di essere salvati", ha spiegato Manoj Bhavsar, che lavora in un ospedale per animali gestito dalla Jivdaya Charitable Trust senza scopo di lucro ad Ahmedabad.

Sempre qualche settimana fa in Francia l'operatore ferroviario SNCF aveva avvertito di potenziali ritardi poiché i treni sono stati costretti a rallentare perché il caldo ha deformato i binari e danneggiato le apparecchiature elettriche. "La nostra infrastruttura soffre" per il caldo, aveva spiegato il direttore regionale Thierry Rose, osservando che le temperature a livello della pista a Bordeaux avevano raggiunto i 52 gradi Celsius.

"Per avere un'ondata di caldo, abbiamo bisogno del calore e di un modello di circolazione atmosferica che consente al calore di accumularsi", ha detto al Washington Post Daniel E. Horton, scienziato del clima presso la Northwestern University. Con il riscaldamento globale, ha aggiunto, "stiamo sicuramente ottenendo più calore". Ma lo stesso cambiamento climatico potrebbe anche influenzare il modo in cui questo calore viene distribuito nel mondo dalle correnti d'aria che circondano il globo.