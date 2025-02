video suggerito

Turista argentino muore dopo tuffo da una scogliera alle Hawaii: Santiago Bourdieu aveva 28 anni Si chiamava Santiago Bourdieu il turista argentino di 28 anni morto dopo essersi tuffato da una famosa scogliera delle Hawaii (Usa). Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si è gettato in acqua nella nota Spitting Cave e non è più riuscito a uscirne. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Santiago Bourdieu, 28 anni, il turista morto dopo essersi tuffato da una scogliera alle Hawaii.

Si chiamava Santiago Bourdieu il turista argentino di 28 anni morto dopo essersi tuffato da una famosa scogliera sull'isola di Oahu, alle Hawaii (Stati Uniti).

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si è gettato in acqua nella nota Spitting Cave e non è più riuscito a uscirne. L'incidente è avvenuto sabato 8 febbraio. Bourdieu sarebbe rimasto sott'acqua per 15 minuti prima di essere raggiunto dai soccorritori che lo hanno riportato in superficie.

La scena è stata ripresa in un video diffuso in rete. Come si vede nelle immagini e come hanno raccontato alcuni testimoni, il giovane si è tuffato intorno alle 18.07. Alle 18.22 sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, allertati per salvarlo.

Leggi anche Bimba di 8 anni muore in ospedale dopo operazione alle tonsille, tragedia ad Alghero

I servizi medici d'urgenza hanno eseguito anche la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e lo hanno trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove è successivamente deceduto a causa delle ferite riportate.

Originario della cittadina di San Isidro, Bourdieu aveva dedicato gran parte della sua vita allo sport, in particolare al rugby, come riportano i quotidiani argentini. Dopo aver completato la scuola superiore, aveva studiato per diventare preparatore atletico presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEFI).

Bordieu era insegnante di educazione fisica presso la scuola Saint Nicholas di Olivos ed era stato anche preparatore atletico presso il San Isidro Club, dove aveva giocato anche a rugby.

Il fratello del 28enne, Bautista, ha scritto sui social media una lunga lettera di addio. "Mio caro fratello, è difficile accettare l'idea di una vita senza di te al mio fianco. Eri pura energia, eri gioia ed eri amore. Eri tutto ciò che un fratello potesse desiderare", ha scritto su Instagram.

"Nessuno mi ha fatto ridere come te, nessuno mi ha capito come te ed è stato con me in tutto come te. Non ho parole per ringraziare la grande persona che ho incontrato nella vita e che per molto tempo è stata tutto per me. Il tuo cuore onesto e inquieto è sempre stata la tua caratteristica migliore", è invece il messaggio della ex compagna, Agostina.

Il San Isidro Club sui social ha dato così l'ultimo saluto al giovane: "Santi era un giocatore della classe '96 e aveva collaborato anche come preparatore atletico nelle nostre divisioni giovanili. Ci mancherà!".

Anche la Buenos Aires Rugby Union (URBA) ha commentato la vicenda: "Il Consiglio di Amministrazione dell'URBA esprime le sue condoglianze per la scomparsa dell'ex giocatore e attuale preparatore atletico della squadra senior del SIC , Santiago Bourdieu, e si stringe alla sua famiglia, ai suoi amici e al club in questo momento di tristezza ."