“Turbolenze mai viste”: passeggeri svenuti e scagliati in aria, volo da incubo finisce con 36 feriti

Attimi di terrore quelli vissuti dai passeggeri di un volo della compagnia aerea Hawaiian Airlines con persone sbalzate in aria contro il soffitto dell’aereo, altre svenute. Per oltre una ventina di loro è stato necessario il trasporto in ospedale e 11 sono stati ricoverati.