Trump licenzia 2mila dipendenti di USAID, l'agenzia che eroga e coordina gli aiuti internazionali USAID ha lo scopo di coordinare e gestire gli aiuti statunitensi a livello internazionale, con l'obiettivo di rafforzare l'impegno degli Stati Uniti nel sostenere la stabilità globale.

A cura di Davide Falcioni

Continua l’ondata di tagli alle agenzie governative voluta dall’amministrazione Trump, con il coinvolgimento di Elon Musk. L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) subirà una drastica riduzione del personale, con la perdita di 2mila posti di lavoro e la messa in congedo amministrativo di gran parte dei dipendenti a livello globale.

Secondo documenti visionati dall’Associated Press, il provvedimento è stato reso possibile da una recente decisione del giudice federale Carl Nichols, che ha respinto un’ingiunzione volta a bloccare il piano di licenziamenti. La scelta della Casa Bianca rientra in una più ampia strategia di riduzione della spesa pubblica e riorganizzazione delle risorse federali promessa da Trump in campagna elettorale.

Personale in congedo amministrativo

Un’e-mail inviata ai dipendenti e condivisa con la CNN ha confermato che solo il personale impegnato in missioni "critiche" resterà operativo. "Tutto il personale assunto direttamente dall’USAID, ad eccezione di quello designato per le missioni critiche, sarà messo in congedo amministrativo a livello globale", si legge nel messaggio.

L'American Foreign Service Association (AFSA), uno dei sindacati che rappresentano il personale dell'USAID, "è profondamente delusa dalla decisione affrettata e insensibile dell'amministrazione di tenere i nostri devoti dipendenti pubblici nel limbo", ha affermato il suo presidente, Tom Yazdgerdi. "Di volta in volta, i nostri membri hanno raccontato come queste scelte sconsiderate e la retorica disumanizzante a loro rivolta abbiano causato danni incalcolabili alle loro vite personali e professionali", ha aggiunto.

Cos'è l'USAID e perché l'Agenzia USA per lo sviluppo internazionale è importante

Istituita nel 1961 sotto la presidenza di John F. Kennedy, USAID ha lo scopo di coordinare e gestire gli aiuti statunitensi a livello internazionale, con l'obiettivo di rafforzare l'impegno degli Stati Uniti nel sostenere la stabilità globale. L'agenzia ha operato in oltre 130 stati, finanziando programmi di sviluppo, emergenza sanitaria e assistenza umanitaria: solo nel 2023, USAID ha distribuito circa 45 miliardi di dollari in aiuti, con un'attenzione particolare all'Ucraina, all'Africa subsahariana e al Medio Oriente. Ha poi svolto un ruolo fondamentale nel contrasto all'HIV/AIDS, nelle risposte alle emergenze sanitarie, inclusa la pandemia da Covid-19, e nel finanziamento di progetti educativi e agricoli in paesi colpiti da conflitti o disastri naturali.

Da alcuni anni a questa parte, USAID è finita nel mirino delle critiche da parte della destra americana, che l'ha accusata di sostenere progetti in contrasto con gli interessi nazionali. Secondo i repubblicani, l'agenzia avrebbe supportato politiche progressiste in Paesi stranieri, finanziando organizzazioni legate ai diritti LGBTQ+, alla giustizia climatica e alla libertà di stampa in regimi ostili agli Stati Uniti.