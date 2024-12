video suggerito

Trovato lo zaino del killer del Ceo Brian Thompson: "Ha sempre indossato mascherina e usato contanti" Continuano le ricerche dell'uomo che mercoledì ha ucciso in piena Manhattan il ceo di United-Healthcare Brian Thompson. Il misterioso killer potrebbe aver lasciato New York, a Central Park la polizia ha trovato lo zaino che indossava al momento del delitto.

A cura di Susanna Picone

La polizia di New York diffonde le immagini del presunto killer del CEO di UnitedHealthcare

Continuano le indagini sull’assassinio di Brian Thompson, il CEO di UnitedHealthcare ucciso a New York. È notizia delle scorse ore che la polizia americana ha individuato a Central Park lo zainetto che il killer di Manhattan aveva sulle spalle al momento dell’omicidio. Lo zaino è stato rimosso con una gru e nessun agente lo ha toccato per evitare di contaminare le possibili tracce di Dna. La polizia cercava quello zaino a Central Park dato che il killer era stato ripreso uscire dal parco in sella alla bici elettrica ma senza più la borsa con sé.

Secondo fonti di polizia, per dieci giorni il killer di Brian Thompson ha indossato sempre la mascherina sul viso, anche quando mangiava, e ha mostrato il suo volto solo una volta, quando l’addetta alla reception dell’ostello gli ha chiesto di toglierla per l'identificazione. Solo in quel momento il killer, abbassando per un attimo la mascherina, ha mostrato il viso e il suo sorriso è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza.

È emerso anche che durante i dieci giorni a New York il killer ha pagato sempre in contanti per non lasciare tracce con la carta di credito. Aveva inoltre fatto un sopralluogo il 24 novembre nel punto in cui poi mercoledì scorso ha ucciso il Ceo. Quel giorno dall'Hilton di Midtown sarebbe andato all'ostello dell'Upper West Side dove sarebbe rimasto fino al 29 novembre. La polizia non sa cosa l’uomo abbia fatto fino al 4 dicembre quando è tornato all’Hilton per uccidere.

Ora invece la polizia di New York crede che l’uomo possa aver lasciato la città. A dirlo Jessica Tisch, a capo del dipartimento di polizia di New York, durante una intervista con la Cnn. Il detective Joseph Kenny, che coordina le indagini, ha detto che le forze dell'ordine hanno un video che mostra il sospetto all'interno di un terminal di autobus il giorno dell'attacco. "Non abbiamo un filmato che lo mostra mentre esce, quindi crediamo che potrebbe avere preso un autobus", ha spiegato. "Non abbiamo ancora un nome", ha detto sempre il capo dei detective aggiungendo che pensano abbia agito da solo.

Il sindaco di New York Eric Adams si è comunque detto fiducioso che possano trovarlo e ha implorato i newyorchesi e "tutti gli americani" affinché studino attentamente le foto diffuse dalla polizia che ritraggono il killer a volto scoperto: "Se pensano di sapere chi sia, contattino le autorità".