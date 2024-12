Omicidio Brian Thompson, il video dell’agguato al Ceo di UnitedHealthCare: probabili indizi sui bossoli Continuano in tutta New York City le ricerche del killer di Brian Thompson, 50enne Ceo della divisione assicurativa di UnitedHealthcare, rimasto vittima di un agguato a colpi di pistola avvenuto ieri nei pressi del’Hotel Hilton. In un video le immagini che mostrano momento dell’omicidio: l’aggressore, vestito di nero e con una mascherina, apre il fuoco contro la vittima che si accascia a terra. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Continua in tutta New York City la caccia al killer di Brian Thompson, 50enne Ceo della divisione assicurativa di UnitedHealthcare, rimasto vittima di un agguato avvenuto ieri nei pressi del'Hotel Hilton lungo Avenue of the Americas. L'aggressore, vestito di nero, incappucciato con guanti e mascherina, si è dato alla fuga dopo aver aperto il fuoco contro l'uomo, colpito al petto e a distanza ravvicinata.

Come si vede in un video, diffuso dal New York Times, ripreso dalle telecamere di sorveglianza nell'area dove è avvenuto l'omicidio, il killer ha cominciato a camminare lungo un marciapiede, a circa cinquanta metri dal luogo del delitto, dando l'impressione di parlare al cellulare. Aveva il cappuccio calato sulla testa e il viso nascosto da una mascherina di quelle usate per proteggersi dal Covid. In un altro filmato, si vede lo stesso uomo estrarre una pistola e sparare alcuni colpi alla schiena e al torace di Brian Thompson che, mentre raggiungeva l'hotel che ospitava la conferenza annuale degli investitori dell'azienda, si è accasciato contro un muro ed è caduto a terra. Era circa le 7 del mattino. Poi l'aggressore è salito a bordo di una bici e si è dato alla fuga.

Tuttavia, come riporta la CNN anche se è scappato, il killer potrebbe aver lasciato cadere alcuni indizi fondamentali durante la fuga, secondo funzionari di polizia che hanno parlato a condizione di anonimato a causa della natura in corso delle indagini. "Voglio essere chiara: in questo momento, tutto indica che si è trattato di un attacco premeditato, pianificato e mirato", ha detto il commissario Jessica Tisch. Sui bossoli trovati sulla scena del delitto sono state trovate scritte le parole "nega", "difendi" e "deponi" ha riferito ABC News, citando fonti della polizia. La CNN ha contattato il Dipartimento di Polizia di New York, che ha rifiutato di commentare.

Il movente dell'agguato è al momento poco chiaro. Ma una fonte a conoscenza delle indagini ha detto sempre alla CNN che la società madre di UnitedHealthcare, UnitedHealth Group, era a conoscenza di minacce preoccupanti contro i suoi dirigenti di alto livello, anche se queste non erano mai state dirette a Thompson. Particolare smentito dalla moglie del CEO. "So solo che ha detto che c'erano delle persone che lo avevano minacciato", ha riferito Paulette Thompson. Le indagini continuano.