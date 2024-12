video suggerito

Brian Thompson, Ceo di United Healthcare, ucciso a colpi di pistola in un agguato a New York: caccia al killer È stato ucciso in un agguato al centro di Manhattan Brian Thompson, 50enne Ceo della divisione assicurativa di UnitedHealthcare: un uomo vestito di nero e con il volto coperto lo ha colpito con un'arma da fuoco al petto e poi e scappato. Caccia al killer in tutta New York, indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Paura questa mattina a New York dove intorno alle 7 è stato ucciso in un agguato al centro di Manhattan Brian Thompson, 50enne Ceo della divisione assicurativa di UnitedHealthcare. Sarebbe stato raggiunto davanti all'Hotel Hilton da colpi di arma da fuoco al petto. L'assassino aveva il volto coperto da una maschera da sci ed è fuggito subito dopo, secondo alcune testimonianze in sella a una bicicletta. E in tutta la Grande Mela è partita la caccia all'uomo, che sarebbe vestito di nero.

Thompson, uno degli uomini più pagati al mondo, non soggiornava nell’hotel, ma era da poco arrivato nella City per partecipare a una conferenza di investitori (era in programma l'investors day della società) e il suo programma era pubblico. Il suo assassino lo ha atteso sul marciapiede e lo ha ucciso a colpi di pistola, sparati sul petto e a distanza ravvicinata. Portato d’urgenza al Mount Sinai West, l’ospedale più vicino, ne è stato dichiarato poco dopo il decesso.

Sono subito partite le indagini per cercare di ricostruire la dinamica d quanto successo. La polizia ha già visionato le immagini delle telecamere di sicurezza che sono numerose sulla 55ª street, tra il Moma e il Radio City Music Hall.

"Siamo profondamente addolorati per gli eventi di questa mattina nella zona e i nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia. Ulteriori domande devono essere indirizzate al Dipartimento di Polizia di New York", ha detto il direttore generale del New York Hilton Midtown alla CNN, sottolineando che Thompson non era un ospite registrato.

Thompson era diventato il Ceo nell'aprile di tre anni fa, messo a capo di una delle unità più grandi del gruppo di assicurazione sanitaria. Viveva in Minnesota. UnitedHealth Group è una delle corporation più grandi d’America, aveva registrato ricavi per 372 miliardi di dollari solo lo scorso anno.