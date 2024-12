video suggerito

Ceo ucciso a New York, diffuse foto del killer di Brian Thompson. La polizia: “Abbiamo delle impronte” La Polizia di New York ha fatto sapere di aver trovato impronte digitali del killer del Ceo di United Healthcare Brian Thompson su una bottiglietta d’acqua e sul telefono da cui ha fatto una telefonata prima del delitto. Sono state anche diffuse due foto in cui si vede, quasi del tutto, il volto dell’assassino. Le autorità stanno cercando indizi utili alla sua cattura. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, il Ceo Brian Thompson; a desta, una delle foto del killer diffuse dalla polizia di New York.

La Polizia di New York ha fatto sapere di aver trovato impronte digitali del killer del Ceo di United Healthcare Brian Thompson su una bottiglietta d'acqua comprata da Starbucks e sul telefono usa e getta da cui l'assassino ha fatto una telefonata prima del delitto.

L'impronta sulla bottiglietta è in parte corrotta. Adesso gli agenti stanno cercando di sbloccare il telefono per ottenere nuovi indizi. Sono state anche diffuse due foto in cui si vede, quasi completamente, il volto dell'assassino.

"Ringrazio gli agenti della NYPD che stanno lavorando senza sosta a questa indagine", ha scritto il sindaco Eric Adams in un post su X, condividendo le foto e chiedendo ai cittadini di riferire qualsiasi informazione utile alle autorità.

Leggi anche Agguato a Brian Thompson, cosa vogliono dire le tre parole incise sulle pallottole che hanno ucciso il Ceo

Intanto, nel tentativo di dargli un nome al volto immortalato da alcune delle 18mila telecamere di sicurezza distribuite a New York, sono stati ricostruiti gli spostamenti e la dinamica dell'omicidio.

Brian Thompson, 50 anni, Ceo della divisione di UnitedHealth Group, uno dei colossi assicurativi sanitari più grandi d'America, è stato ucciso mercoledì mattina con tre colpi di pistola dotata di silenziatore. Alle ore 6.44 la vittima si stava dirigendo a piedi verso il New York Hilton Midtown, al numero 1335 della Sixth Avenue, dove dopo circa un'ora era attesa la convention di manager e investitori del gruppo assicurativo.

Pochi minuti prima il killer era sceso alla stazione della F sulla 57th Street ed era andato da Starbucks. Poi si era messo in attesa del 50enne a un lato del marciapiede che costeggia l'Hilton. Appena Thompson lo aveva superato, l'assassino, con indosso un giubbotto scuro con cappuccio calato sulla testa e il viso nascosto da una mascherina da Covid, gli aveva puntato contro la pistola sparandogli prima alla schiena, poi a una gamba.

La vittima aveva fatto appena in tempo a voltarsi verso il suo assassino, poi era crollata a terra. Il killer avrebbe provato a sparare anche un altro colpo, ma la pistola si sarebbe inceppata. Nonostante questo, con freddezza da professionista, avanza e spara un altro colpo. Poi, arrivato a due metri dal corpo, se ne va.

Thompson, ricoverato d'urgenza è stato dichiarato morto alle 7.12. Dopo aver sparato al Ceo, l'omicida si allontana in direzione nord, passando attraverso un vicolo che unisce la 54 West alla 55. Qui sale su una bici elettrica e prosegue in direzione nord. L'assassino copre poche centinaia di metri, sufficienti ad arrivare lungo la 6th Avenue, a Central Park. Alle 6.48, secondo l'orario indicato dalla polizia, entra nel parco, proseguendo sempre verso nord. E da quel momento si sono perse le sue tracce.