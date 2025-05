video suggerito

Trovata viva dopo 3 giorni Ashley, pilota militare peruviana precipitata in mare con il suo aereo da guerra Dopo essere precipitata in mare, Ashley Vargas Mendoza è stata ritrovata viva a circa 800 miglia marine dalla costa del Perù.Si è salvata utilizzando il paracadute come galleggiante. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Di lei si erano ormai perse le tracce, tanto che ormai quasi tutti la davano per spacciata. Invece a tre giorni dalla scomparsa, la tenente dell’aviazione militare peruviana Ashley Vargas Mendoza è stata ritrovata viva a circa 800 miglia marine dalla costa del Perù. Lo hanno annunciato le forze armate del Paese, che hanno condotto intense operazioni di ricerca per ritrovare la pilota del velivolo KT-1P precipitato in mare martedì 20 maggio durante una missione di addestramento.

Secondo quanto riferito dal padre della giovane, la tenente Vargas Mendoza è riuscita a mettersi in salvo utilizzando il paracadute come galleggiante, rimanendo a galla fino all’arrivo dei soccorsi. Il relitto dell’aereo è stato individuato nei pressi di un’isola all’interno della Riserva Nazionale di Paracas, un dettaglio cruciale che ha permesso ai soccorritori di concentrare le ricerche nella zona e di localizzare infine la pilota.

Alle operazioni di soccorso hanno preso parte decine di uomini e mezzi, con pattugliamenti aerei, navali e terrestri, che hanno garantito una copertura capillare per ritrovare la militare dispersa. La notizia del suo ritrovamento è stata accolta con grande sollievo in tutto il Paese, mentre la tenente Ashley Vargas Mendoza è stata trasferita in sicurezza per le cure mediche necessarie.

Chi è Ashley Vargas Mendoza

Ashley Vargas Mendoza, 24 anni, è descritta come una delle figure più promettenti della Forza Aerea del Perù (FAP). Originaria della regione di Amazonas, si è distinta fin da giovanissima per la disciplina, il rigore e una forte vocazione al servizio militare.

Cresciuta frequentando il COAR La Libertad, uno dei più prestigiosi collegi per la formazione di giovani talenti, Ashley si è sempre distinta per il suo impegno accademico e la dedizione al percorso formativo. Questi meriti le hanno permesso di ottenere il primo posto in tutti gli anni della sua formazione militare.

Specializzata come pilota di velivoli KT-1P, utilizzati per l’addestramento primario degli aviatori, Ashley è stata una delle poche donne a emergere in un campo tradizionalmente dominato dagli uomini. La sua carriera ha raggiunto un traguardo storico: è infatti la terza donna nella storia della FAP a ottenere il grado di Brigadier Generale, una posizione di grande responsabilità e prestigio.