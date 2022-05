Trova un biglietto della lotteria dimenticato nel portafoglio e diventa ricco La storia di un uomo statunitense di 65 anni che così ha scoperto di essere il fortunato vincitore della lotteria di stato del Michigan.

A cura di Antonio Palma

Pensate di mettere le mani in tasca e di ritrovarvi per caso un biglietto della lotteria dimenticato e scoprire, con ancora più stupore, che in realtà è uno di quelli vincenti che vi renderà ricco, è più o meno quello che è capitato a un uomo statunitense di 65 anni che così ha scoperto di essere il fortunato vincitore della lotteria di stato del Michigan. La storia, raccontata dalla stessa Michigan Lottery, ha inizio in una stazione di servizio a Clawson, una cittadina della Contea di Oakland nell'area metropolitana di Detroit. Qui il 65enne aveva comprato un biglietto della lotteria infilandolo nel portafoglio e dimenticandosene completamente.

Il premio è stato poi estratto e il suo biglietto è risultato vincitore del jackpot ma lui lo ignorava completamente. Solo oltre una settimana dopo, aprendo il portafogli, ha visto che tra i vari bigliettini e foglietti vi era anche il biglietto della lotteria e così lo ha controllato, scoprendo di essere il vincitore del premio da oltre 240mila dollari. "Stavo facendo compere alla stazione di servizio quando ho visto che il jackpot era di oltre 200mila dollari quindi ho deciso di acquistare alcuni biglietti", ha raccontato l'anonimo vincitore, aggiungendo: "Ho dimenticato di aver acquistato i biglietti finché non li ho rivisti nel mio portafoglio pochi giorni dopo".

"Quando ho controllato i numeri vincenti sull'app della lotteria, non potevo credere a quello che stavo vedendo", ha detto il vincitore alla lotteria del Michigan. "Ho deciso di vedere sul mio computer e controllare i numeri sul sito web della lotteria per assicurarmi che non ci fosse un problema tecnico sull'app. Quando ho avuto conferma dei numeri una seconda volta e ho visto che il biglietto vincente era stato acquistato a Clawson, ho capito che era tutto vero" ha spiegato l'uomo che ora conta di usare quei soldi in parte come fondi per il college dei suoi nipoti e in parte per anticipare il suo pensionamento.