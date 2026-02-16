Esteri
video suggerito
video suggerito

Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga: ci sono feriti, 80 le persone a bordo

In Svizzera una valanga ha fatto deragliare un treno sulla linea Frutigen-Brig, nel Canton Vallese: diversi feriti, circa 80 passeggeri a bordo. Il traffico ferroviario è temporaneamente sospeso.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Maria Neve Iervolino
1 CONDIVISIONI
Immagine

Un treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga nel Canton Vallese. L'incidente si è verificato intorno alle ore 7 di questa mattina sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig. Lo ha reso noto la polizia Vallese.

A bordo 80 passeggeri, e si contano già diversi feriti. Al momento la circolazione dei treni sulla linea è ferma. Le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) dichiarano con una nota pubblicata sul loro sito che il traffico ferroviario "durerà almeno fino alle ore 16", e sono previsti ulteriori ritardi e cancellazioni a cascata.

Pochi giorni fa, un'altra valanga aveva bloccato la galleria Rotloiwigalerie, sempre a Goppenstein, causando la chiusura della strada Ferden–Goppenstein–Steg. In quell'occasione nessun veicolo è stato colpito e nessuno è rimasto ferito.

Leggi anche
Valanga travolge e uccide una persona in Friuli-Venezia Giulia: soccorso in elicottero impossibile a causa del meteo

Articolo in aggiornamento

Esteri
1 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga: ci sono feriti, 80 le persone a bordo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views