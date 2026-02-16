Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga: ci sono feriti, 80 le persone a bordo
Un treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga nel Canton Vallese. L'incidente si è verificato intorno alle ore 7 di questa mattina sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig. Lo ha reso noto la polizia Vallese.
A bordo 80 passeggeri, e si contano già diversi feriti. Al momento la circolazione dei treni sulla linea è ferma. Le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) dichiarano con una nota pubblicata sul loro sito che il traffico ferroviario "durerà almeno fino alle ore 16", e sono previsti ulteriori ritardi e cancellazioni a cascata.
Pochi giorni fa, un'altra valanga aveva bloccato la galleria Rotloiwigalerie, sempre a Goppenstein, causando la chiusura della strada Ferden–Goppenstein–Steg. In quell'occasione nessun veicolo è stato colpito e nessuno è rimasto ferito.
Articolo in aggiornamento